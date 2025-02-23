https://ria.ru/20250223/medvedev-2001082111.html

Решение о начале СВО было единственно верным, заявил Медведев

Решение о начале СВО было единственно верным, заявил Медведев - РИА Новости, 23.02.2025

Решение о начале СВО было единственно верным, заявил Медведев

Время показало, что решение России о начале специальной военной операции на Украине было единственно верным и возможным, заявил зампредседателя Совета... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T08:30:00+03:00

2025-02-23T08:30:00+03:00

2025-02-23T08:30:00+03:00

россия

украина

дмитрий медведев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956943487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ef48eac092fecb72f34a7642181bd2f4.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Время показало, что решение России о начале специальной военной операции на Украине было единственно верным и возможным, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в понедельник, 24 февраля, будет три года с момента начала специальной военной операции. "Время показало, что это трудное решение было единственно верным и возможным", - написал Медведев.

https://ria.ru/20250223/putin-2001058424.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, дмитрий медведев