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Решение о начале СВО было единственно верным, заявил Медведев - РИА Новости, 23.02.2025
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08:30 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/medvedev-2001082111.html
Решение о начале СВО было единственно верным, заявил Медведев
Решение о начале СВО было единственно верным, заявил Медведев - РИА Новости, 23.02.2025
Решение о начале СВО было единственно верным, заявил Медведев
Время показало, что решение России о начале специальной военной операции на Украине было единственно верным и возможным, заявил зампредседателя Совета... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T08:30:00+03:00
2025-02-23T08:30:00+03:00
россия
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Время показало, что решение России о начале специальной военной операции на Украине было единственно верным и возможным, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в понедельник, 24 февраля, будет три года с момента начала специальной военной операции. "Время показало, что это трудное решение было единственно верным и возможным", - написал Медведев.
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россия, украина, дмитрий медведев
Россия, Украина, Дмитрий Медведев
Решение о начале СВО было единственно верным, заявил Медведев

Медведев назвал решение о начале СВО единственно верным и возможным

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Время показало, что решение России о начале специальной военной операции на Украине было единственно верным и возможным, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что в понедельник, 24 февраля, будет три года с момента начала специальной военной операции.
"Время показало, что это трудное решение было единственно верным и возможным", - написал Медведев.
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