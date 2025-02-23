https://ria.ru/20250223/medvedev-2001082111.html
Решение о начале СВО было единственно верным, заявил Медведев
Решение о начале СВО было единственно верным, заявил Медведев - РИА Новости, 23.02.2025
Решение о начале СВО было единственно верным, заявил Медведев
Время показало, что решение России о начале специальной военной операции на Украине было единственно верным и возможным, заявил зампредседателя Совета... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T08:30:00+03:00
2025-02-23T08:30:00+03:00
2025-02-23T08:30:00+03:00
россия
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Время показало, что решение России о начале специальной военной операции на Украине было единственно верным и возможным, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в понедельник, 24 февраля, будет три года с момента начала специальной военной операции. "Время показало, что это трудное решение было единственно верным и возможным", - написал Медведев.
https://ria.ru/20250223/putin-2001058424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий медведев
Россия, Украина, Дмитрий Медведев
Решение о начале СВО было единственно верным, заявил Медведев
Медведев назвал решение о начале СВО единственно верным и возможным