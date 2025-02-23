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Расплата над потомками фашистов будет на поле боя, заявил Медведев
Расплата над потомками фашистов будет на поле боя, заявил Медведев - РИА Новости, 23.02.2025
Расплата над потомками фашистов будет на поле боя, заявил Медведев
Расплата над потомками фашистов будет не в новом Нюрнберге, а на поле боя - так надёжнее, жестче и справедливее - и враги России это понимают, заявил зампред... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T08:30:00+03:00
2025-02-23T08:30:00+03:00
2025-02-23T08:30:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Расплата над потомками фашистов будет не в новом Нюрнберге, а на поле боя - так надёжнее, жестче и справедливее - и враги России это понимают, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Восемьдесят лет назад наша страна победила фашизм. Его омерзительным потомкам не избежать расплаты. И эта расплата будет не в новом Нюрнберге. Она будет на поле боя. Так короче и справедливее. Жёстче и надёжнее. Наши враги понимают это лучше, чем кто-либо другой", - написал Медведев в своём Telegram-канале в День защитника Отечества.
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нюрнберг, россия, дмитрий медведев
Нюрнберг, Россия, Дмитрий Медведев
Расплата над потомками фашистов будет на поле боя, заявил Медведев
Медведев: расплата над потомками фашистов будет не в Нюрнберге, а на поле боя