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Госслужащих в США обязали отчитаться о работе за неделю - РИА Новости, 23.02.2025
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10:50 23.02.2025 (обновлено: 10:53 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/mask-2001096863.html
Госслужащих в США обязали отчитаться о работе за неделю
Госслужащих в США обязали отчитаться о работе за неделю - РИА Новости, 23.02.2025
Госслужащих в США обязали отчитаться о работе за неделю
Госслужащие в США должны будут предоставить отчет о работе, проделанной ими в течение недели, или уволиться, заявил американский предприниматель и глава... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T10:50:00+03:00
2025-02-23T10:53:00+03:00
в мире
сша
илон маск
дональд трамп
вивек рамасвами
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Госслужащие в США должны будут предоставить отчет о работе, проделанной ими в течение недели, или уволиться, заявил американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск на своей странице в соцсети X. "В соответствии с указаниями президента (США - ред.) Дональда Трампа, все федеральные сотрудники в ближайшее время получат электронное письмо с просьбой отчитаться о том, что они сделали за прошлую неделю. Невыполнение этого требования будет расценено как подача заявления об увольнении", - написал Маск. Через несколько часов Маск написал, что многие госслужащие уже отправили "хорошие" ответы на эти письма, и подчеркнул, что именно эти люди должны рассматриваться для повышения по службе. Ранее Маск заявлял, что администрация Трампа проводит сокращения среди государственных служащих, преследуя цель перехода людей в частный сектор экономики. Газета New York Times также сообщала, что Управление кадровой службы (OPM) США поручило федеральным ведомствам страны уволить большинство сотрудников, находящихся на испытательном сроке. Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
https://ria.ru/20250222/tramp-2001018965.html
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, вивек рамасвами, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Вивек Рамасвами, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Госслужащих в США обязали отчитаться о работе за неделю

Илон Маск пригрозил госслужащим в США увольнением в случае отказа от отчета

© AP Photo / Jacquelyn MartinПодготовка к выступлению президента США
Подготовка к выступлению президента США - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Подготовка к выступлению президента США. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Госслужащие в США должны будут предоставить отчет о работе, проделанной ими в течение недели, или уволиться, заявил американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск на своей странице в соцсети X.
"В соответствии с указаниями президента (США - ред.) Дональда Трампа, все федеральные сотрудники в ближайшее время получат электронное письмо с просьбой отчитаться о том, что они сделали за прошлую неделю. Невыполнение этого требования будет расценено как подача заявления об увольнении", - написал Маск.
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Через несколько часов Маск написал, что многие госслужащие уже отправили "хорошие" ответы на эти письма, и подчеркнул, что именно эти люди должны рассматриваться для повышения по службе.
Ранее Маск заявлял, что администрация Трампа проводит сокращения среди государственных служащих, преследуя цель перехода людей в частный сектор экономики. Газета New York Times также сообщала, что Управление кадровой службы (OPM) США поручило федеральным ведомствам страны уволить большинство сотрудников, находящихся на испытательном сроке.
Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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В миреСШАИлон МаскДональд ТрампВивек РамасвамиСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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