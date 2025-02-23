https://ria.ru/20250223/manturov-2001123217.html

Мантуров оценил ситуацию с возвращением иностранных автобрендов

Мантуров оценил ситуацию с возвращением иностранных автобрендов - РИА Новости, 23.02.2025

Мантуров оценил ситуацию с возвращением иностранных автобрендов

Иностранный автопром не сможет вернуться на российский рынок так же легко, как уходил, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью тележурналисту... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T14:02:00+03:00

2025-02-23T14:02:00+03:00

2025-02-23T14:03:00+03:00

экономика

денис мантуров

павел зарубин

антон алиханов

авто

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Иностранный автопром не сможет вернуться на российский рынок так же легко, как уходил, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. "Если говорим про автопром, я могу сразу сказать, что здесь ситуация очень неоднозначная, и просто взять и вернуться так, как просто взяли - вышли, уже не получится. Во-первых, у нас хорошая память, и так вот легко мы принимать такие решения точно не будем", - пояснил Мантуров. Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов также отметил, что Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие иностранные автомобильные бренды, за всё придется платить. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что некоторые иностранные бренды, в том числе и автомобильные марки, планируются вернуться на российский рынок. При этом в Минпромторге РФ сообщили РИА Новости, что задача каким-либо образом поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов на российский рынок не является актуальной.

https://ria.ru/20250222/ukhod-2000952025.html

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экономика, денис мантуров, павел зарубин, антон алиханов, авто