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Белорусская армия способна ответить на любые вызовы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 23.02.2025
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07:40 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/lukashenko-2001080035.html
Белорусская армия способна ответить на любые вызовы, заявил Лукашенко
Белорусская армия способна ответить на любые вызовы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 23.02.2025
Белорусская армия способна ответить на любые вызовы, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что высокотехнологичная армия республики способна ответить сегодня на любые вызовы. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T07:40:00+03:00
2025-02-23T07:40:00+03:00
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МИНСК, 23 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что высокотехнологичная армия республики способна ответить сегодня на любые вызовы. В воскресенье в Белоруссии отмечается День защитников Отечества и Вооруженных Сил. В поздравлении соотечественникам, которое публикует пресс-служба белорусского президента, Лукашенко отметил, что этот праздник давно уже стал "истинно народным", и выразил глубочайшее уважение ветеранам - "настоящим воинам, доблестным героям, отстоявшим свободу Родины в годы Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла, приблизившим своим трудом Победу", 80-летие которой будет отмечаться в этом году. Президент также поблагодарил воинов-интернационалистов, честно и с достоинством выполнивших свой долг, ветеранов Вооруженных Сил, создававших новую армию молодой независимой Белоруссии, и всех белорусов - истинных патриотов, обеспечивающих сегодня мирную жизнь страны, укрепляющих ее суверенитет и независимость. "Особые слова благодарности адресую военнослужащим, сотрудникам ведомств системы обеспечения национальной безопасности. Убежден, что наша высокотехнологичная, компактная и мобильная армия, вся военная организация государства способны ответить на любые вызовы времени и являются сегодня надежным щитом для народа, гарантом мира на белорусской земле", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20250223/putin-2001058727.html
https://ria.ru/20250221/minoborony-2000866815.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Белорусская армия способна ответить на любые вызовы, заявил Лукашенко

Лукашенко: высокотехнологичная армия способна ответить на любые вызовы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 23 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что высокотехнологичная армия республики способна ответить сегодня на любые вызовы.
В воскресенье в Белоруссии отмечается День защитников Отечества и Вооруженных Сил.
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Путин поздравил с Днем защитника Отечества российских военных
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В поздравлении соотечественникам, которое публикует пресс-служба белорусского президента, Лукашенко отметил, что этот праздник давно уже стал "истинно народным", и выразил глубочайшее уважение ветеранам - "настоящим воинам, доблестным героям, отстоявшим свободу Родины в годы Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла, приблизившим своим трудом Победу", 80-летие которой будет отмечаться в этом году.
Президент также поблагодарил воинов-интернационалистов, честно и с достоинством выполнивших свой долг, ветеранов Вооруженных Сил, создававших новую армию молодой независимой Белоруссии, и всех белорусов - истинных патриотов, обеспечивающих сегодня мирную жизнь страны, укрепляющих ее суверенитет и независимость.
"Особые слова благодарности адресую военнослужащим, сотрудникам ведомств системы обеспечения национальной безопасности. Убежден, что наша высокотехнологичная, компактная и мобильная армия, вся военная организация государства способны ответить на любые вызовы времени и являются сегодня надежным щитом для народа, гарантом мира на белорусской земле", - сказал Лукашенко.
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