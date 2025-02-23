https://ria.ru/20250223/lindner-2001177791.html

Глава СвДП заявил, что покинет пост, если партия не пройдет в бундестаг

Глава СвДП заявил, что покинет пост, если партия не пройдет в бундестаг - РИА Новости, 23.02.2025

Глава СвДП заявил, что покинет пост, если партия не пройдет в бундестаг

Лидер немецких свободных демократов Кристиан Линднер заявил, что оставит руководство партией и уйдет из политики, если СвДП не пройдет в бундестаг по итогам... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T23:01:00+03:00

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свободная демократическая партия германии

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Лидер немецких свободных демократов Кристиан Линднер заявил, что оставит руководство партией и уйдет из политики, если СвДП не пройдет в бундестаг по итогам выборов."Если СвДП не попадет в бундестаг, очевидно, что я также покину политику", - заявил Линдер в эфире передачи Berliner Runde в эфире телеканала ARD.По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 20,4%. Социал-демократическая партия Германии занимает третье место с 16,4%. На четвертом месте - "Зеленые" с 12,2%. Партия "Левые" набирает 8,9%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 5%, а Свободная демократическая партия - 4,8%.Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).

https://ria.ru/20250223/sholts-2001165682.html

https://ria.ru/20250223/germaniya-2001168622.html

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в мире, германия, кристиан линднер, сара вагенкнехт, хдс/хсс, свободная демократическая партия германии