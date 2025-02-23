https://ria.ru/20250223/kosmos-2001074258.html
Академик назвал главную опасность многоспутниковых группировок
Академик назвал главную опасность многоспутниковых группировок - РИА Новости, 23.02.2025
Академик назвал главную опасность многоспутниковых группировок
Основная опасность многоспутниковых группировок заключается в росте риска засорения околоземного пространства, экзотические для авиационной и космической... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T04:15:00+03:00
2025-02-23T04:15:00+03:00
2025-02-23T04:15:00+03:00
наука
космос - риа наука
япония
российская академия космонавтики имени к.э.циолковского
цниимаш
киотский университет
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Основная опасность многоспутниковых группировок заключается в росте риска засорения околоземного пространства, экзотические для авиационной и космической отраслей материалы, такие, как, например, древесина, не помогут решить эту проблему, рассказал РИА Новости доктор технических наук, академик Российской академии космонавтики имени К.Э.Циолковского, главный учёный секретарь ЦНИИмаш Валерий Клюшников. "В Киотском университете (Япония) создан и выведен на орбиту спутник, - кубсат, - LignoSat массой примерно 1 килограмм. Необычность этого наноспутника заключается в том, что его корпус изготовлен из панелей магнолиевого дерева по традиционной японской технологии, которая не предусматривает использования винтов или клеящих материалов", – сказал Клюшников. "Я бы отнёс такие проекты к разряду курьёзов. Нужно понимать, что основная экологическая угроза от космических аппаратов и многоспутниковых группировок – это загрязнение околоземного космоса (околоземный космос – часть глобальной экологической системы нашей планеты). И в данном случае не имеет особого значения, какие конструкционные материалы использовались при изготовлении спутника", - добавил он. Мнение о том, что "экологически чистые" материалы способны в данном случае снизить экологический ущерб он назвал наивными. Учёный объяснил, что силовая конструкция спутника, бортовые системы, полезная нагрузка, солнечные панели по-прежнему выполняются из традиционных материалов.
https://ria.ru/20241125/mks-1985565125.html
https://ria.ru/20241228/kosmos-1991781345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, япония, российская академия космонавтики имени к.э.циолковского, цниимаш, киотский университет
Наука, Космос - РИА Наука, Япония, Российская академия космонавтики имени К.Э.Циолковского, ЦНИИМАШ, Киотский университет
Академик назвал главную опасность многоспутниковых группировок
Академик Клюшников: экологичные материалы не спасут космос от загрязнения
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Основная опасность многоспутниковых группировок заключается в росте риска засорения околоземного пространства, экзотические для авиационной и космической отраслей материалы, такие, как, например, древесина, не помогут решить эту проблему, рассказал РИА Новости доктор технических наук, академик Российской академии космонавтики имени К.Э.Циолковского, главный учёный секретарь ЦНИИмаш Валерий Клюшников.
"В Киотском университете
(Япония
) создан и выведен на орбиту спутник, - кубсат, - LignoSat массой примерно 1 килограмм. Необычность этого наноспутника заключается в том, что его корпус изготовлен из панелей магнолиевого дерева по традиционной японской технологии, которая не предусматривает использования винтов или клеящих материалов", – сказал Клюшников.
"Я бы отнёс такие проекты к разряду курьёзов. Нужно понимать, что основная экологическая угроза от космических аппаратов и многоспутниковых группировок – это загрязнение околоземного космоса (околоземный космос – часть глобальной экологической системы нашей планеты). И в данном случае не имеет особого значения, какие конструкционные материалы использовались при изготовлении спутника", - добавил он.
Мнение о том, что "экологически чистые" материалы способны в данном случае снизить экологический ущерб он назвал наивными. Учёный объяснил, что силовая конструкция спутника, бортовые системы, полезная нагрузка, солнечные панели по-прежнему выполняются из традиционных материалов.