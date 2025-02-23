https://ria.ru/20250223/koshka-2001149984.html

В Крыму посетитель замка сбросил кошку с балкона

В Крыму посетитель замка сбросил кошку с балкона - РИА Новости, 23.02.2025

В Крыму посетитель замка сбросил кошку с балкона

Посетитель смотровой площадки замка "Ласточкино гнездо" сбросил с высоты одну из кошек, живущих рядом со знаменитой достопримечательностью, сообщили РИА Новости РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T18:37:00+03:00

2025-02-23T18:37:00+03:00

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ялта

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Посетитель смотровой площадки замка "Ласточкино гнездо" сбросил с высоты одну из кошек, живущих рядом со знаменитой достопримечательностью, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры Республики Крым."По словам администрации учреждения, один из посетителей при проходе на территорию "Ласточкина гнезда" предъявил удостоверение инвалида. Поведение его не вызывало никакой тревоги или опасения. Однако вдруг без каких-либо причин он подхватил кошку на руки и бросил ее с балкона" , — сообщили в ведомстве.ЧП произошло в воскресенье. В понедельник руководство ГБУ РК "Дворец-замок "Ласточкино гнездо" передаст все собранные им материалы по данному факту в МВД, уточнили в министерстве. Полиция региона проводит проверку и разыскивает злоумышленника, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Ласточкино гнездо" — миниатюрный замок в готическом стиле с башенками и стрельчатыми окнами, он находится на высоте около 40 метров на Аврориной скале в районе Гаспры (Ялта).

https://ria.ru/20250213/koshka-1999085165.html

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республика крым, ялта, россия, происшествия, животные