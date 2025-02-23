Рейтинг@Mail.ru
В Крыму посетитель замка сбросил кошку с балкона - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 23.02.2025 (обновлено: 19:14 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/koshka-2001149984.html
В Крыму посетитель замка сбросил кошку с балкона
В Крыму посетитель замка сбросил кошку с балкона - РИА Новости, 23.02.2025
В Крыму посетитель замка сбросил кошку с балкона
Посетитель смотровой площадки замка "Ласточкино гнездо" сбросил с высоты одну из кошек, живущих рядом со знаменитой достопримечательностью, сообщили РИА Новости РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T18:37:00+03:00
2025-02-23T19:14:00+03:00
республика крым
ялта
россия
происшествия
животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843727757_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_5407239b96cc90ffd971ed6bdb71b08a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Посетитель смотровой площадки замка "Ласточкино гнездо" сбросил с высоты одну из кошек, живущих рядом со знаменитой достопримечательностью, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры Республики Крым."По словам администрации учреждения, один из посетителей при проходе на территорию "Ласточкина гнезда" предъявил удостоверение инвалида. Поведение его не вызывало никакой тревоги или опасения. Однако вдруг без каких-либо причин он подхватил кошку на руки и бросил ее с балкона" , — сообщили в ведомстве.ЧП произошло в воскресенье. В понедельник руководство ГБУ РК "Дворец-замок "Ласточкино гнездо" передаст все собранные им материалы по данному факту в МВД, уточнили в министерстве. Полиция региона проводит проверку и разыскивает злоумышленника, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Ласточкино гнездо" — миниатюрный замок в готическом стиле с башенками и стрельчатыми окнами, он находится на высоте около 40 метров на Аврориной скале в районе Гаспры (Ялта).
https://ria.ru/20250213/koshka-1999085165.html
республика крым
ялта
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843727757_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_344a7d247bc553ec5d5118621c22dd80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, ялта, россия, происшествия, животные
Республика Крым, Ялта, Россия, Происшествия, Животные
В Крыму посетитель замка сбросил кошку с балкона

В Крыму посетитель замка "Ласточкино гнездо" сбросил кошку с балкона

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Посетитель смотровой площадки замка "Ласточкино гнездо" сбросил с высоты одну из кошек, живущих рядом со знаменитой достопримечательностью, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры Республики Крым.
"По словам администрации учреждения, один из посетителей при проходе на территорию "Ласточкина гнезда" предъявил удостоверение инвалида. Поведение его не вызывало никакой тревоги или опасения. Однако вдруг без каких-либо причин он подхватил кошку на руки и бросил ее с балкона" , — сообщили в ведомстве.
Неизвестный с кошкой на смотровой площадке замка "Ласточкино гнездо" в Крыму. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Неизвестный с кошкой на смотровой площадке замка Ласточкино гнездо в Крыму. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Неизвестный с кошкой на смотровой площадке замка "Ласточкино гнездо" в Крыму. Кадр записи камеры видеонаблюдения
ЧП произошло в воскресенье. В понедельник руководство ГБУ РК "Дворец-замок "Ласточкино гнездо" передаст все собранные им материалы по данному факту в МВД, уточнили в министерстве.
Полиция региона проводит проверку и разыскивает злоумышленника, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Ласточкино гнездо" — миниатюрный замок в готическом стиле с башенками и стрельчатыми окнами, он находится на высоте около 40 метров на Аврориной скале в районе Гаспры (Ялта).
Сотрудники пожарно-спасательной части спасли кошку, которая оказалась на железобетонных перекрытиях автомобильного моста в подмосковных Серебряных Прудах - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Подмосковье спасли кошку, упавшую на перекрытия моста
13 февраля, 13:10
 
Республика КрымЯлтаРоссияПроисшествияЖивотные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала