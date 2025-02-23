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ДР Конго предложила Европе и США сделку по минералам, пишет NYT - РИА Новости, 23.02.2025
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18:12 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/kongo-2001147994.html
ДР Конго предложила Европе и США сделку по минералам, пишет NYT
ДР Конго предложила Европе и США сделку по минералам, пишет NYT - РИА Новости, 23.02.2025
ДР Конго предложила Европе и США сделку по минералам, пишет NYT
Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди предложил США и государствам Европы долю в минеральных ресурсах своей страны, рассчитывая на... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T18:12:00+03:00
2025-02-23T18:12:00+03:00
в мире
руанда
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евросоюз
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди предложил США и государствам Европы долю в минеральных ресурсах своей страны, рассчитывая на то, что Запад окажет давление на Руанду и поможет ДРК в урегулировании конфликта с ней, сообщает газета New York Times. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отвергает. "Чисекеди предложил Соединённым Штатам и Европе долю в огромных минеральных богатствах своей страны... Чисекеди, похоже, стремился использовать это для своей выгоды, пытаясь урегулировать конфликт (с Руандой - ред.)... Чисекеди возлагал надежды на давление Запада на Руанду, рассчитывая, что крупные инвестиции в Конго, включая возможную сделку по минералам, принесут его стране намного больше безопасности и стабильности", - говорится в сообщении. По данным газеты, Китай имеет гораздо больший доступ к минеральным ресурсам ДРК, чем США, доминируя в этом секторе. А ЕС, как пишет издание, провёл переговоры с Руандой, согласившись выделить ей около 935 миллионов долларов в обмен на доступ к таким полезным ископаемым, как олово, вольфрам и золото. Чисекеди в интервью газете назвал эту сделку "абсолютным скандалом", обвинив ЕС в "причастности к воровству и разграблению Конго", поскольку, по его словам, речь идет о ресурсах ДРК, "разворованных" Руандой. Согласно публикации New York Times, Чисекеди утверждает, что администрация президента США Дональда Трампа уже проявила интерес к предложенной им сделке по ресурсам. "Лидерам нужно быть смелее... Мне кажется, что все боятся (президента Руанды Поля - ред.) Кагаме. Почему? Это удивляет меня", - заявил газете президент ДРК. В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго, а в феврале взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия глубоко озабочена эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
https://ria.ru/20250220/kongo-2000448037.html
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в мире, руанда, россия, сша, дональд трамп, василий небензя, евросоюз, оон, демократическая республика конго, европа
В мире, Руанда, Россия, США, Дональд Трамп, Василий Небензя, Евросоюз, ООН, Демократическая Республика Конго, Европа
ДР Конго предложила Европе и США сделку по минералам, пишет NYT

NYT: ДРК предложила Европе и США сделку по минералам за помощь против Руанды

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди предложил США и государствам Европы долю в минеральных ресурсах своей страны, рассчитывая на то, что Запад окажет давление на Руанду и поможет ДРК в урегулировании конфликта с ней, сообщает газета New York Times.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отвергает.
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"Чисекеди предложил Соединённым Штатам и Европе долю в огромных минеральных богатствах своей страны... Чисекеди, похоже, стремился использовать это для своей выгоды, пытаясь урегулировать конфликт (с Руандой - ред.)... Чисекеди возлагал надежды на давление Запада на Руанду, рассчитывая, что крупные инвестиции в Конго, включая возможную сделку по минералам, принесут его стране намного больше безопасности и стабильности", - говорится в сообщении.
По данным газеты, Китай имеет гораздо больший доступ к минеральным ресурсам ДРК, чем США, доминируя в этом секторе. А ЕС, как пишет издание, провёл переговоры с Руандой, согласившись выделить ей около 935 миллионов долларов в обмен на доступ к таким полезным ископаемым, как олово, вольфрам и золото. Чисекеди в интервью газете назвал эту сделку "абсолютным скандалом", обвинив ЕС в "причастности к воровству и разграблению Конго", поскольку, по его словам, речь идет о ресурсах ДРК, "разворованных" Руандой.
Согласно публикации New York Times, Чисекеди утверждает, что администрация президента США Дональда Трампа уже проявила интерес к предложенной им сделке по ресурсам.
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"Лидерам нужно быть смелее... Мне кажется, что все боятся (президента Руанды Поля - ред.) Кагаме. Почему? Это удивляет меня", - заявил газете президент ДРК.
В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго, а в феврале взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия глубоко озабочена эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
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В миреРуандаРоссияСШАДональд ТрампВасилий НебензяЕвросоюзООНДемократическая Республика КонгоЕвропа
 
 
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