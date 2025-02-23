https://ria.ru/20250223/kongo-2001147994.html

ДР Конго предложила Европе и США сделку по минералам, пишет NYT

ДР Конго предложила Европе и США сделку по минералам, пишет NYT - РИА Новости, 23.02.2025

ДР Конго предложила Европе и США сделку по минералам, пишет NYT

Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди предложил США и государствам Европы долю в минеральных ресурсах своей страны, рассчитывая на... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T18:12:00+03:00

2025-02-23T18:12:00+03:00

2025-02-23T18:12:00+03:00

в мире

руанда

россия

сша

дональд трамп

василий небензя

евросоюз

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149912/91/1499129148_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_af3b462e95f9d33c4e3851f292bbd85d.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди предложил США и государствам Европы долю в минеральных ресурсах своей страны, рассчитывая на то, что Запад окажет давление на Руанду и поможет ДРК в урегулировании конфликта с ней, сообщает газета New York Times. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отвергает. "Чисекеди предложил Соединённым Штатам и Европе долю в огромных минеральных богатствах своей страны... Чисекеди, похоже, стремился использовать это для своей выгоды, пытаясь урегулировать конфликт (с Руандой - ред.)... Чисекеди возлагал надежды на давление Запада на Руанду, рассчитывая, что крупные инвестиции в Конго, включая возможную сделку по минералам, принесут его стране намного больше безопасности и стабильности", - говорится в сообщении. По данным газеты, Китай имеет гораздо больший доступ к минеральным ресурсам ДРК, чем США, доминируя в этом секторе. А ЕС, как пишет издание, провёл переговоры с Руандой, согласившись выделить ей около 935 миллионов долларов в обмен на доступ к таким полезным ископаемым, как олово, вольфрам и золото. Чисекеди в интервью газете назвал эту сделку "абсолютным скандалом", обвинив ЕС в "причастности к воровству и разграблению Конго", поскольку, по его словам, речь идет о ресурсах ДРК, "разворованных" Руандой. Согласно публикации New York Times, Чисекеди утверждает, что администрация президента США Дональда Трампа уже проявила интерес к предложенной им сделке по ресурсам. "Лидерам нужно быть смелее... Мне кажется, что все боятся (президента Руанды Поля - ред.) Кагаме. Почему? Это удивляет меня", - заявил газете президент ДРК. В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго, а в феврале взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия глубоко озабочена эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.

https://ria.ru/20250220/kongo-2000448037.html

https://ria.ru/20250128/protest-1995935285.html

https://ria.ru/20250214/kongo-1999503666.html

руанда

россия

сша

демократическая республика конго

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, руанда, россия, сша, дональд трамп, василий небензя, евросоюз, оон, демократическая республика конго, европа