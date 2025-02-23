Кобахидзе рассказал о внесенных в парламент Грузии законопроектах
Кобахидзе: ряд внесенных проектов направлены против "глубинного государства"
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Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 23 фев - РИА Новости. Ряд внесенных в парламент Грузии законопроектов направлен против "глубинного государства" и призван защитить национальную безопасность страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
"Это, по сути, пакет мер против "глубинного государства". Нам нужно защищать безопасность нашей страны, включая законодательство, и этому служит каждый из законопроектов, которые были внесены в парламент. Это касается в том числе закона о прозрачности, где требуется еще большая четкость в целях полной защиты национальной безопасности нашей страны и тоже самое касается любого другого законопроекта. Мы должны защитить нашу страну от любой угрозы, у нас есть все ресурсы для этого, и законы, которые инициируются, будут приняты для этого", - заявил премьер-министр журналистам.
Правящая партия "Грузинская мечта" в феврале инициировала новый закон об иноагентах, который является точной копией действующего в США закона FARA (Foreign Agents Registration Act). В парламент также будет внесен новый законопроект, ограничивающий финансирование СМИ, который будет аналогом британского. Депутаты парламента Грузии уже поддержали в первом чтении пакет законопроектов о введении уголовного наказания сроком до трех лет тюрьмы за призыв к насильственным действиям.
Власти Грузии ранее приняли закон "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах. Евросоюз раскритиковал этот закон и потребовал от Тбилиси отменить его, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан этой страны