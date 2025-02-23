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Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2025
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Религия
 
10:25 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/kirill-2001095430.html
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем защитника Отечества
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2025
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем защитника Отечества
Решимость и дальновидность руководства России вместе с преданностью армии способствуют консолидации народа, говорится в письме патриарха Кирилла к президенту... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T10:25:00+03:00
2025-02-23T10:25:00+03:00
религия
россия
владимир путин
русская православная церковь
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 февраля - РИА Новости. Решимость и дальновидность руководства России вместе с преданностью армии способствуют консолидации народа, говорится в письме патриарха Кирилла к президенту России Владимиру Путину, опубликованному на сайте РПЦ. "Примите сердечные поздравления с Днем защитника Отечества. Этот праздник - символ воинской доблести и чести, мужества и героизма, верности долгу и ответственности перед страной. Сегодня наши ратники, следуя лучшим традициям своих достославных предшественников, плечом к плечу стоят на страже родины, защищают ее суверенитет и национальные интересы, вносят вклад в обеспечение мирной и благополучной жизни на исторических землях Святой Руси", - написал патриарх Кирилл. Он выразил уверенность в том, что "решимость и дальновидность государственного руководства вкупе с преданностью наших воинов отечеству будут и в дальнейшем способствовать консолидации народа, вдохновлять на новые благие свершения во славу России". "Всемерно поддерживая участников специальной военной операции, а также оказывая гуманитарную помощь жителям, пострадавшим от этого противостояния, архипастыри и пастыри Русской православной церкви неустанно призывают все общество сплотиться и действовать, крепко верить и молиться за тех, кто оберегает нашу страну от враждебных сил и различных посягательств, защищает традиционные семейные и духовно-нравственные ценности, обеспечивает свободу и подлинную независимость России", - заключил патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20250223/voiny-2001095214.html
https://ria.ru/20250223/putin-2001058727.html
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россия, владимир путин, русская православная церковь, день защитника отечества
Религия, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь, День защитника Отечества
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем защитника Отечества

Патриарх Кирилл: дальновидность властей помогает консолидации российского народа

© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 23 февраля - РИА Новости. Решимость и дальновидность руководства России вместе с преданностью армии способствуют консолидации народа, говорится в письме патриарха Кирилла к президенту России Владимиру Путину, опубликованному на сайте РПЦ.
"Примите сердечные поздравления с Днем защитника Отечества. Этот праздник - символ воинской доблести и чести, мужества и героизма, верности долгу и ответственности перед страной. Сегодня наши ратники, следуя лучшим традициям своих достославных предшественников, плечом к плечу стоят на страже родины, защищают ее суверенитет и национальные интересы, вносят вклад в обеспечение мирной и благополучной жизни на исторических землях Святой Руси", - написал патриарх Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Патриарх Кирилл поблагодарил воинов за защиту русских земель
10:23
Он выразил уверенность в том, что "решимость и дальновидность государственного руководства вкупе с преданностью наших воинов отечеству будут и в дальнейшем способствовать консолидации народа, вдохновлять на новые благие свершения во славу России".
"Всемерно поддерживая участников специальной военной операции, а также оказывая гуманитарную помощь жителям, пострадавшим от этого противостояния, архипастыри и пастыри Русской православной церкви неустанно призывают все общество сплотиться и действовать, крепко верить и молиться за тех, кто оберегает нашу страну от враждебных сил и различных посягательств, защищает традиционные семейные и духовно-нравственные ценности, обеспечивает свободу и подлинную независимость России", - заключил патриарх Кирилл.
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Путин поздравил с Днем защитника Отечества российских военных
00:09
 
РелигияРоссияВладимир ПутинРусская православная церковьДень защитника Отечества
 
 
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