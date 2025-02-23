Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем защитника Отечества
Патриарх Кирилл: дальновидность властей помогает консолидации российского народа
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 23 февраля - РИА Новости. Решимость и дальновидность руководства России вместе с преданностью армии способствуют консолидации народа, говорится в письме патриарха Кирилла к президенту России Владимиру Путину, опубликованному на сайте РПЦ.
"Примите сердечные поздравления с Днем защитника Отечества. Этот праздник - символ воинской доблести и чести, мужества и героизма, верности долгу и ответственности перед страной. Сегодня наши ратники, следуя лучшим традициям своих достославных предшественников, плечом к плечу стоят на страже родины, защищают ее суверенитет и национальные интересы, вносят вклад в обеспечение мирной и благополучной жизни на исторических землях Святой Руси", - написал патриарх Кирилл.
Он выразил уверенность в том, что "решимость и дальновидность государственного руководства вкупе с преданностью наших воинов отечеству будут и в дальнейшем способствовать консолидации народа, вдохновлять на новые благие свершения во славу России".
"Всемерно поддерживая участников специальной военной операции, а также оказывая гуманитарную помощь жителям, пострадавшим от этого противостояния, архипастыри и пастыри Русской православной церкви неустанно призывают все общество сплотиться и действовать, крепко верить и молиться за тех, кто оберегает нашу страну от враждебных сил и различных посягательств, защищает традиционные семейные и духовно-нравственные ценности, обеспечивает свободу и подлинную независимость России", - заключил патриарх Кирилл.