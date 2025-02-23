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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 23.02.2025
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T23:50:00+03:00
2025-02-23T23:50:00+03:00
2025-02-23T23:55:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Киеве слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях Украины звучат сирены воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы