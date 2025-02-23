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Советник министра обороны Украины оценил возможную сделку с США - РИА Новости, 23.02.2025
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14:01 23.02.2025
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Советник министра обороны Украины оценил возможную сделку с США
Советник министра обороны Украины оценил возможную сделку с США - РИА Новости, 23.02.2025
Советник министра обороны Украины оценил возможную сделку с США
Советник министра обороны Украины Александр Кубраков, ранее занимавший должность вице-премьера по восстановлению, в интервью японскому телеканалу NHK заявил,... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T14:01:00+03:00
2025-02-23T14:01:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Советник министра обороны Украины Александр Кубраков, ранее занимавший должность вице-премьера по восстановлению, в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что потенциальная сделка с США по природным ресурсам является "прекрасной возможностью" обрести стратегического партнера. Ранее украинское издание NV со ссылкой на источники сообщило, что в пятницу Киев получил от американских партнеров новую версию соглашения по использованию природных ископаемых Украины, однако она оказалась на порядок жестче, чем первый вариант, который привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент. Теперь США требуют от Киева стопроцентный контроль над будущим фондом. "Разработка ресурсов требует крупных инвестиций, и переговоры с США - прекрасная возможность обрести стратегического партнера", - заявил Кубраков. По его словам, участие США в разработке украинских ресурсов приведет к прогрессу в двусторонних отношениях, в том числе в вопросах безопасности. Президент США Дональд Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
https://ria.ru/20250223/ukraina-2001084229.html
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, скотт бессент, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Мюнхенская конференция по безопасности
Советник министра обороны Украины оценил возможную сделку с США

В Минобороны Украины назвали сделку с США по ресурсам прекрасной возможностью

© Robert NickelsbergЧеловек с флагом Украины в США
Человек с флагом Украины в США - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Robert Nickelsberg
Человек с флагом Украины в США. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Советник министра обороны Украины Александр Кубраков, ранее занимавший должность вице-премьера по восстановлению, в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что потенциальная сделка с США по природным ресурсам является "прекрасной возможностью" обрести стратегического партнера.
Ранее украинское издание NV со ссылкой на источники сообщило, что в пятницу Киев получил от американских партнеров новую версию соглашения по использованию природных ископаемых Украины, однако она оказалась на порядок жестче, чем первый вариант, который привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент. Теперь США требуют от Киева стопроцентный контроль над будущим фондом.
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"Разработка ресурсов требует крупных инвестиций, и переговоры с США - прекрасная возможность обрести стратегического партнера", - заявил Кубраков.
По его словам, участие США в разработке украинских ресурсов приведет к прогрессу в двусторонних отношениях, в том числе в вопросах безопасности.
Президент США Дональд Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
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В миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампСкотт БессентМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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