https://ria.ru/20250223/kiev-2001123055.html

Советник министра обороны Украины оценил возможную сделку с США

Советник министра обороны Украины оценил возможную сделку с США - РИА Новости, 23.02.2025

Советник министра обороны Украины оценил возможную сделку с США

Советник министра обороны Украины Александр Кубраков, ранее занимавший должность вице-премьера по восстановлению, в интервью японскому телеканалу NHK заявил,... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T14:01:00+03:00

2025-02-23T14:01:00+03:00

2025-02-23T14:01:00+03:00

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сша

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дональд трамп

скотт бессент

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Советник министра обороны Украины Александр Кубраков, ранее занимавший должность вице-премьера по восстановлению, в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что потенциальная сделка с США по природным ресурсам является "прекрасной возможностью" обрести стратегического партнера. Ранее украинское издание NV со ссылкой на источники сообщило, что в пятницу Киев получил от американских партнеров новую версию соглашения по использованию природных ископаемых Украины, однако она оказалась на порядок жестче, чем первый вариант, который привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент. Теперь США требуют от Киева стопроцентный контроль над будущим фондом. "Разработка ресурсов требует крупных инвестиций, и переговоры с США - прекрасная возможность обрести стратегического партнера", - заявил Кубраков. По его словам, участие США в разработке украинских ресурсов приведет к прогрессу в двусторонних отношениях, в том числе в вопросах безопасности. Президент США Дональд Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.

https://ria.ru/20250223/ukraina-2001084229.html

https://ria.ru/20250222/ukraina-2000992518.html

сша

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, скотт бессент, мюнхенская конференция по безопасности