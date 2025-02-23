В Киеве прогремела шестая серия взрывов
В Киеве после воздушной тревоги прогремела шестая серия взрывов
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В шестой раз за ночь в Киеве прогремели взрывы, свидетельствует информация телеканала ТСН в Telegram.
Ранее издание "Общественное Новости" и украинский "24 канал" сообщали о таких инцидентах в городе.
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"В Киеве снова звучат мощные взрывы", — говорится в публикации.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в столице звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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