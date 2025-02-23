https://ria.ru/20250223/kiev-2001062486.html

В Киеве третий раз за ночь прогремели взрывы

В Киеве третий раз за ночь прогремели взрывы - РИА Новости, 23.02.2025

В Киеве третий раз за ночь прогремели взрывы

В Киеве третий раз за ночь прогремели взрывы, свидетельствует информация телеканала "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T00:56:00+03:00

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2025-02-23T01:17:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В Киеве третий раз за ночь прогремели взрывы, свидетельствует информация телеканала "Общественное" в Telegram. Ранее издание "Общественное Новости" и украинский "24 канал" сообщали о двух сериях взрывов в столице. "В Киеве снова слышны взрывы", — говорится в новой публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в городе звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

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Дарья Буймова

в мире, киев, россия, украина, вооруженные силы украины