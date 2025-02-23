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Израиль нанес удары в Ливане в момент похорон бывшего генсека "Хезболлы" - РИА Новости, 23.02.2025
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15:05 23.02.2025 (обновлено: 15:36 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/izrail-2001130468.html
Израиль нанес удары в Ливане в момент похорон бывшего генсека "Хезболлы"
Израиль нанес удары в Ливане в момент похорон бывшего генсека "Хезболлы" - РИА Новости, 23.02.2025
Израиль нанес удары в Ливане в момент похорон бывшего генсека "Хезболлы"
Израильские истребители нанесли удары по объектам "Хезболлы" на востоке и юге Ливана и барражировали над Бейрутом в момент похорон убитого ЦАХАЛ бывшего... РИА Новости, 23.02.2025
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БЕЙРУТ, 23 фев — РИА Новости. Израильские истребители нанесли удары по объектам "Хезболлы" на востоке и юге Ливана и барражировали над Бейрутом в момент похорон убитого ЦАХАЛ бывшего генерального секретаря шиитского движения Хассана Насруллы, сообщило ливанское национальное агенство новостей NNA.&quot;Израиль осуществил налеты на несколько районов на окраине Будая в Бекаа на востоке Ливана и в Аль-Байсарие в южном Ливане&quot;, — указано в материале.Кроме того, корреспондент РИА Новости зафиксировал полет израильских истребителей на малой высоте над местом похорон Насруллы и высокопоставленного командира "Хезболлы" Хашема Сафийеддина в столице Ливана Бейруте.Насрулла погиб при израильской бомбардировке штаб-квартиры движения в Южном Бейруте в сентябре прошлого года.Москва решительно осудила убийство генерального секретаря "Хезболлы" и призвала Израиль прекратить огонь.
https://ria.ru/20250222/hamas-2001044868.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла
Израиль нанес удары в Ливане в момент похорон бывшего генсека "Хезболлы"

Израиль ударил по югу и востоку Ливана во время похорон экс-генсека "Хезболлы"

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 23 фев — РИА Новости. Израильские истребители нанесли удары по объектам "Хезболлы" на востоке и юге Ливана и барражировали над Бейрутом в момент похорон убитого ЦАХАЛ бывшего генерального секретаря шиитского движения Хассана Насруллы, сообщило ливанское национальное агенство новостей NNA.
«

"Израиль осуществил налеты на несколько районов на окраине Будая в Бекаа на востоке Ливана и в Аль-Байсарие в южном Ливане", — указано в материале.

Кроме того, корреспондент РИА Новости зафиксировал полет израильских истребителей на малой высоте над местом похорон Насруллы и высокопоставленного командира "Хезболлы" Хашема Сафийеддина в столице Ливана Бейруте.
Насрулла погиб при израильской бомбардировке штаб-квартиры движения в Южном Бейруте в сентябре прошлого года.
Москва решительно осудила убийство генерального секретаря "Хезболлы" и призвала Израиль прекратить огонь.
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