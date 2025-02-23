https://ria.ru/20250223/izrail-2001130468.html
Израиль нанес удары в Ливане в момент похорон бывшего генсека "Хезболлы"
Израиль нанес удары в Ливане в момент похорон бывшего генсека "Хезболлы" - РИА Новости, 23.02.2025
Израиль нанес удары в Ливане в момент похорон бывшего генсека "Хезболлы"
Израильские истребители нанесли удары по объектам "Хезболлы" на востоке и юге Ливана и барражировали над Бейрутом в момент похорон убитого ЦАХАЛ бывшего... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T15:05:00+03:00
2025-02-23T15:05:00+03:00
2025-02-23T15:36:00+03:00
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БЕЙРУТ, 23 фев — РИА Новости. Израильские истребители нанесли удары по объектам "Хезболлы" на востоке и юге Ливана и барражировали над Бейрутом в момент похорон убитого ЦАХАЛ бывшего генерального секретаря шиитского движения Хассана Насруллы, сообщило ливанское национальное агенство новостей NNA."Израиль осуществил налеты на несколько районов на окраине Будая в Бекаа на востоке Ливана и в Аль-Байсарие в южном Ливане", — указано в материале.Кроме того, корреспондент РИА Новости зафиксировал полет израильских истребителей на малой высоте над местом похорон Насруллы и высокопоставленного командира "Хезболлы" Хашема Сафийеддина в столице Ливана Бейруте.Насрулла погиб при израильской бомбардировке штаб-квартиры движения в Южном Бейруте в сентябре прошлого года.Москва решительно осудила убийство генерального секретаря "Хезболлы" и призвала Израиль прекратить огонь.
https://ria.ru/20250222/hamas-2001044868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла
Израиль нанес удары в Ливане в момент похорон бывшего генсека "Хезболлы"
Израиль ударил по югу и востоку Ливана во время похорон экс-генсека "Хезболлы"