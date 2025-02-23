https://ria.ru/20250223/izrail-2001130468.html

Израиль нанес удары в Ливане в момент похорон бывшего генсека "Хезболлы"

Израиль нанес удары в Ливане в момент похорон бывшего генсека "Хезболлы" - РИА Новости, 23.02.2025

Израиль нанес удары в Ливане в момент похорон бывшего генсека "Хезболлы"

Израильские истребители нанесли удары по объектам "Хезболлы" на востоке и юге Ливана и барражировали над Бейрутом в момент похорон убитого ЦАХАЛ бывшего... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T15:05:00+03:00

2025-02-23T15:05:00+03:00

2025-02-23T15:36:00+03:00

в мире

ливан

израиль

хезболла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_0:22:1600:922_1920x0_80_0_0_4f37b67e5c3e2dcea7fae81506dd0b84.jpg

БЕЙРУТ, 23 фев — РИА Новости. Израильские истребители нанесли удары по объектам "Хезболлы" на востоке и юге Ливана и барражировали над Бейрутом в момент похорон убитого ЦАХАЛ бывшего генерального секретаря шиитского движения Хассана Насруллы, сообщило ливанское национальное агенство новостей NNA."Израиль осуществил налеты на несколько районов на окраине Будая в Бекаа на востоке Ливана и в Аль-Байсарие в южном Ливане", — указано в материале.Кроме того, корреспондент РИА Новости зафиксировал полет израильских истребителей на малой высоте над местом похорон Насруллы и высокопоставленного командира "Хезболлы" Хашема Сафийеддина в столице Ливана Бейруте.Насрулла погиб при израильской бомбардировке штаб-квартиры движения в Южном Бейруте в сентябре прошлого года.Москва решительно осудила убийство генерального секретаря "Хезболлы" и призвала Израиль прекратить огонь.

https://ria.ru/20250222/hamas-2001044868.html

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, хезболла