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Император Японии отметил важность передачи памяти о Второй мировой войне - РИА Новости, 23.02.2025
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05:01 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/imperator-2001075202.html
Император Японии отметил важность передачи памяти о Второй мировой войне
Император Японии отметил важность передачи памяти о Второй мировой войне - РИА Новости, 23.02.2025
Император Японии отметил важность передачи памяти о Второй мировой войне
Император Японии Нарухито в день своего 65-летия, который отмечается в воскресенье, сказал о важности передавать память о Второй мировой войне, 80-летие... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T05:01:00+03:00
2025-02-23T05:01:00+03:00
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ТОКИО, 23 фев – РИА Новости. Император Японии Нарухито в день своего 65-летия, который отмечается в воскресенье, сказал о важности передавать память о Второй мировой войне, 80-летие окончания которой отмечается в этом году. "В этом году исполняется 80 лет после войны. Я хотел бы, чтобы это (80-летняя годовщина – ред.) стало новым поводом для того, чтобы глубоко задуматься о тяготах людей, которые заложили краеугольный камень в основание развития Японии, чтобы уважение к миру отпечаталось в сердце и чтобы подумать о мире", - сказал император в обращении, записанном в ходе пресс-конференции в императорском дворце. Монарх отметил важность сохранения памяти о войне. "Сегодня память о войне стирается. Важно, чтобы страшный опыт пережитого и история передавались от поколения, пережившего войну, поколениям, которые войну не испытали", - сказал император. Он сказал, что он сам родился после войны, но ему много рассказывали о пережитом в войну его родители – почетные император и императрица Японии. "Как символ Японии и ее народа, я принял эти чувства почетных императора и императрицы. Я буду стараться выполнять свою миссию символа (народа – ред.) с мыслями о народе и рядом с народом. В честь дня рождения императора завтра в Японии будет выходной день, а сегодня желающие смогут посетить площадь перед императорским дворцом, где они смогут лицезреть монарха на застекленной веранде. Вечером впервые за 5 лет во дворце состоится прием в честь дня рождения с участием представителей политического, культурного, научного и бизнес-сообществ. Ранее из-за коронавирусных ограничений такие приемы не проводились. Император Японии Нарухито взошел на престол в 2019 году посоле того, как его отец император Акихито отрекся от престола. Дедом императора Нарухито является император Хирохито (Сёва), сыгравший неоднозначную роль во время Второй мировой войны.
https://ria.ru/20240815/kisida-1966312760.html
https://ria.ru/20220211/kitay-1772237763.html
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япония, нарухито, акихито, в мире
Япония, Нарухито, Акихито, В мире
Император Японии отметил важность передачи памяти о Второй мировой войне

Император Японии Нарухито: важно передавать память о Второй мировой войне

© РИА Новости / Иван ЗахарченкоИмператор Нарухито
Император Нарухито - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Иван Захарченко
Император Нарухито. Архивное фото
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ТОКИО, 23 фев – РИА Новости. Император Японии Нарухито в день своего 65-летия, который отмечается в воскресенье, сказал о важности передавать память о Второй мировой войне, 80-летие окончания которой отмечается в этом году.
"В этом году исполняется 80 лет после войны. Я хотел бы, чтобы это (80-летняя годовщина – ред.) стало новым поводом для того, чтобы глубоко задуматься о тяготах людей, которые заложили краеугольный камень в основание развития Японии, чтобы уважение к миру отпечаталось в сердце и чтобы подумать о мире", - сказал император в обращении, записанном в ходе пресс-конференции в императорском дворце.
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Монарх отметил важность сохранения памяти о войне.
"Сегодня память о войне стирается. Важно, чтобы страшный опыт пережитого и история передавались от поколения, пережившего войну, поколениям, которые войну не испытали", - сказал император.
Он сказал, что он сам родился после войны, но ему много рассказывали о пережитом в войну его родители – почетные император и императрица Японии.
"Как символ Японии и ее народа, я принял эти чувства почетных императора и императрицы. Я буду стараться выполнять свою миссию символа (народа – ред.) с мыслями о народе и рядом с народом.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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В честь дня рождения императора завтра в Японии будет выходной день, а сегодня желающие смогут посетить площадь перед императорским дворцом, где они смогут лицезреть монарха на застекленной веранде. Вечером впервые за 5 лет во дворце состоится прием в честь дня рождения с участием представителей политического, культурного, научного и бизнес-сообществ. Ранее из-за коронавирусных ограничений такие приемы не проводились.
Император Японии Нарухито взошел на престол в 2019 году посоле того, как его отец император Акихито отрекся от престола. Дедом императора Нарухито является император Хирохито (Сёва), сыгравший неоднозначную роль во время Второй мировой войны.
Освобождение 19 января 1945 г. войсками 1-го Белорусского фронта польского города Лодзь - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Вторая мировая война (1939-1945)
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