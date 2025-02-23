https://ria.ru/20250223/imperator-2001075202.html
Император Японии отметил важность передачи памяти о Второй мировой войне
Император Японии отметил важность передачи памяти о Второй мировой войне - РИА Новости, 23.02.2025
Император Японии отметил важность передачи памяти о Второй мировой войне
Император Японии Нарухито в день своего 65-летия, который отмечается в воскресенье, сказал о важности передавать память о Второй мировой войне, 80-летие... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T05:01:00+03:00
2025-02-23T05:01:00+03:00
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ТОКИО, 23 фев – РИА Новости. Император Японии Нарухито в день своего 65-летия, который отмечается в воскресенье, сказал о важности передавать память о Второй мировой войне, 80-летие окончания которой отмечается в этом году. "В этом году исполняется 80 лет после войны. Я хотел бы, чтобы это (80-летняя годовщина – ред.) стало новым поводом для того, чтобы глубоко задуматься о тяготах людей, которые заложили краеугольный камень в основание развития Японии, чтобы уважение к миру отпечаталось в сердце и чтобы подумать о мире", - сказал император в обращении, записанном в ходе пресс-конференции в императорском дворце. Монарх отметил важность сохранения памяти о войне. "Сегодня память о войне стирается. Важно, чтобы страшный опыт пережитого и история передавались от поколения, пережившего войну, поколениям, которые войну не испытали", - сказал император. Он сказал, что он сам родился после войны, но ему много рассказывали о пережитом в войну его родители – почетные император и императрица Японии. "Как символ Японии и ее народа, я принял эти чувства почетных императора и императрицы. Я буду стараться выполнять свою миссию символа (народа – ред.) с мыслями о народе и рядом с народом. В честь дня рождения императора завтра в Японии будет выходной день, а сегодня желающие смогут посетить площадь перед императорским дворцом, где они смогут лицезреть монарха на застекленной веранде. Вечером впервые за 5 лет во дворце состоится прием в честь дня рождения с участием представителей политического, культурного, научного и бизнес-сообществ. Ранее из-за коронавирусных ограничений такие приемы не проводились. Император Японии Нарухито взошел на престол в 2019 году посоле того, как его отец император Акихито отрекся от престола. Дедом императора Нарухито является император Хирохито (Сёва), сыгравший неоднозначную роль во время Второй мировой войны.
https://ria.ru/20240815/kisida-1966312760.html
https://ria.ru/20220211/kitay-1772237763.html
https://ria.ru/20240901/voyna-1969393711.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, нарухито, акихито, в мире
Япония, Нарухито, Акихито, В мире
Император Японии отметил важность передачи памяти о Второй мировой войне
Император Японии Нарухито: важно передавать память о Второй мировой войне
ТОКИО, 23 фев – РИА Новости. Император Японии Нарухито в день своего 65-летия, который отмечается в воскресенье, сказал о важности передавать память о Второй мировой войне, 80-летие окончания которой отмечается в этом году.
"В этом году исполняется 80 лет после войны. Я хотел бы, чтобы это (80-летняя годовщина – ред.) стало новым поводом для того, чтобы глубоко задуматься о тяготах людей, которые заложили краеугольный камень в основание развития Японии
, чтобы уважение к миру отпечаталось в сердце и чтобы подумать о мире", - сказал император в обращении, записанном в ходе пресс-конференции в императорском дворце.
Монарх отметил важность сохранения памяти о войне.
"Сегодня память о войне стирается. Важно, чтобы страшный опыт пережитого и история передавались от поколения, пережившего войну, поколениям, которые войну не испытали", - сказал император.
Он сказал, что он сам родился после войны, но ему много рассказывали о пережитом в войну его родители – почетные император и императрица Японии.
"Как символ Японии и ее народа, я принял эти чувства почетных императора и императрицы. Я буду стараться выполнять свою миссию символа (народа – ред.) с мыслями о народе и рядом с народом.
В честь дня рождения императора завтра в Японии будет выходной день, а сегодня желающие смогут посетить площадь перед императорским дворцом, где они смогут лицезреть монарха на застекленной веранде. Вечером впервые за 5 лет во дворце состоится прием в честь дня рождения с участием представителей политического, культурного, научного и бизнес-сообществ. Ранее из-за коронавирусных ограничений такие приемы не проводились.
Император Японии Нарухито
взошел на престол в 2019 году посоле того, как его отец император Акихито
отрекся от престола. Дедом императора Нарухито является император Хирохито (Сёва), сыгравший неоднозначную роль во время Второй мировой войны.