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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 23.02.2025
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Никитовский район Горловки, сообщает управление правительства ДНР по... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T04:31:00+03:00
2025-02-23T04:31:00+03:00
2025-02-23T04:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
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стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Никитовский район Горловки, сообщает управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "После 00.00 зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ по направлению: 00.30 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол, Происшествия
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку