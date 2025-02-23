https://ria.ru/20250223/gorlovka-2001074753.html

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 23.02.2025

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Никитовский район Горловки, сообщает управление правительства ДНР по... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T04:31:00+03:00

2025-02-23T04:31:00+03:00

2025-02-23T04:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Никитовский район Горловки, сообщает управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "После 00.00 зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ по направлению: 00.30 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, происшествия