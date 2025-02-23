https://ria.ru/20250223/glava-2001086470.html

Главный муфтий поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Главный муфтий поздравил россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2025

Главный муфтий поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), главный муфтий Равиль Гайнутдин в своем обращении в связи с Днем защитника Отечества... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T09:12:00+03:00

2025-02-23T09:12:00+03:00

2025-02-23T09:12:00+03:00

религия

россия

равиль гайнутдин

день защитника отечества

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), главный муфтий Равиль Гайнутдин в своем обращении в связи с Днем защитника Отечества поздравил соотечественников с праздником и призвал преодолеть внутренние разногласия в российском обществе. "Сегодняшний праздник – особенная дата в календаре, ставшая неотъемлемой частью культурного кода российского народа. Восхищаясь подвигами наших предков и отдавая должное мужеству и героизму наших современников, мы сохраняем и передаем детям и внукам неустаревающие ценности дружбы, взаимовыручки, любви к ближнему и к своей родине. Я призываю всех своих сограждан отбросить и преодолеть внутренние разногласия, сознательно и целенаправленно прилагать усилия для укрепления единства общества, сплотиться вокруг нашего национального лидера и помогать ему защищать интересы России на мировой арене", - сообщается в послании муфтия Гайнутдина, слова которого передает его пресс-служба. Председатель ДУМ РФ отметил, что чувство гражданского долга, забота о судьбах отечества и о будущих поколениях обязывают со всей ответственностью относиться к тем непростым процессам, происходящие в России и мире. "В праздничный День защитника Отечества сердечно желаю всем соотечественникам здоровья и крепости духа. Возношу свои молитвы Всевышнему Создателю с просьбой благословить наш народ и наших защитников, ниспослать всем нам единства, мира и процветания", - говорится в послании председателя ДУМ РФ.

https://ria.ru/20250223/putin-2001058727.html

https://ria.ru/20250131/vykhodnye-1996516627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, равиль гайнутдин, день защитника отечества