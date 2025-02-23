Главный муфтий поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Главный муфтий Гайнутдин призвал россиян преодолеть внутренние разногласия
Равиль Гайнутдин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), главный муфтий Равиль Гайнутдин в своем обращении в связи с Днем защитника Отечества поздравил соотечественников с праздником и призвал преодолеть внутренние разногласия в российском обществе.
"Сегодняшний праздник – особенная дата в календаре, ставшая неотъемлемой частью культурного кода российского народа. Восхищаясь подвигами наших предков и отдавая должное мужеству и героизму наших современников, мы сохраняем и передаем детям и внукам неустаревающие ценности дружбы, взаимовыручки, любви к ближнему и к своей родине. Я призываю всех своих сограждан отбросить и преодолеть внутренние разногласия, сознательно и целенаправленно прилагать усилия для укрепления единства общества, сплотиться вокруг нашего национального лидера и помогать ему защищать интересы России на мировой арене", - сообщается в послании муфтия Гайнутдина, слова которого передает его пресс-служба.
Председатель ДУМ РФ отметил, что чувство гражданского долга, забота о судьбах отечества и о будущих поколениях обязывают со всей ответственностью относиться к тем непростым процессам, происходящие в России и мире.
"В праздничный День защитника Отечества сердечно желаю всем соотечественникам здоровья и крепости духа. Возношу свои молитвы Всевышнему Создателю с просьбой благословить наш народ и наших защитников, ниспослать всем нам единства, мира и процветания", - говорится в послании председателя ДУМ РФ.