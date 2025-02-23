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Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в Германии с 33,3% голосов - РИА Новости, 24.02.2025
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23:56 23.02.2025 (обновлено: 00:04 24.02.2025)
https://ria.ru/20250223/germaniya-2001182171.html
Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в Германии с 33,3% голосов
Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в Германии с 33,3% голосов - РИА Новости, 24.02.2025
Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в Германии с 33,3% голосов
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в ФРГ с 33,3% голосов, в то время как правая "Альтернатива для... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-23T23:56:00+03:00
2025-02-24T00:04:00+03:00
германия
хдс/хсс
альтернатива для германии (партия)
в мире
олаф шольц
сара вагенкнехт
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в ФРГ с 33,3% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 22%, свидетельствуют данные избиркома по итогам подсчета бюллетеней в 36 из 299 избирательных округов.На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 13,6% голосов, далее - "Зеленые" с 10,2%.У партии "Левые" пока 6,5% голосов, а свободные демократы (СвДП) с 3,9% пока не дотягивают до проходного барьера в 5%.Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 20,4%. Социал-демократическая партия Германии занимает третье место с 16,4%. На четвертом месте - "Зеленые" с 12,2%. Партия "Левые" набирает 8,9%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 5%, а Свободная демократическая партия - 4,8%.
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германия, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия), в мире, олаф шольц, сара вагенкнехт
Германия, ХДС/ХСС, Альтернатива для Германии (партия), В мире, Олаф Шольц, Сара Вагенкнехт
Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в Германии с 33,3% голосов

Избирком ФРГ: блок ХДС/ХСС лидирует с 33,3% голосов, АдГ идет второй с 22%

© AP Photo / Markus SchreiberГолосование на избирательном участке в Берлине, Германия. 23 февраля 2025
Голосование на избирательном участке в Берлине, Германия. 23 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Голосование на избирательном участке в Берлине, Германия. 23 февраля 2025
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в ФРГ с 33,3% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 22%, свидетельствуют данные избиркома по итогам подсчета бюллетеней в 36 из 299 избирательных округов.
На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 13,6% голосов, далее - "Зеленые" с 10,2%.
У партии "Левые" пока 6,5% голосов, а свободные демократы (СвДП) с 3,9% пока не дотягивают до проходного барьера в 5%.
Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 20,4%. Социал-демократическая партия Германии занимает третье место с 16,4%. На четвертом месте - "Зеленые" с 12,2%. Партия "Левые" набирает 8,9%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 5%, а Свободная демократическая партия - 4,8%.
Женщина бросает конверт с бюллетенем в урну во время досрочного голосования на выборах в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Процедура парламентских выборов в Германии
Вчера, 00:42
 
ГерманияХДС/ХССАльтернатива для Германии (партия)В миреОлаф ШольцСара Вагенкнехт
 
 
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