Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в Германии с 33,3% голосов
Избирком ФРГ: блок ХДС/ХСС лидирует с 33,3% голосов, АдГ идет второй с 22%
© AP Photo / Markus SchreiberГолосование на избирательном участке в Берлине, Германия. 23 февраля 2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Голосование на избирательном участке в Берлине, Германия. 23 февраля 2025
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в ФРГ с 33,3% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 22%, свидетельствуют данные избиркома по итогам подсчета бюллетеней в 36 из 299 избирательных округов.
На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 13,6% голосов, далее - "Зеленые" с 10,2%.
У партии "Левые" пока 6,5% голосов, а свободные демократы (СвДП) с 3,9% пока не дотягивают до проходного барьера в 5%.
Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 20,4%. Социал-демократическая партия Германии занимает третье место с 16,4%. На четвертом месте - "Зеленые" с 12,2%. Партия "Левые" набирает 8,9%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 5%, а Свободная демократическая партия - 4,8%.
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