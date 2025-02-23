https://ria.ru/20250223/germaniya-2001182171.html

Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в Германии с 33,3% голосов

Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в Германии с 33,3% голосов - РИА Новости, 24.02.2025

Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в Германии с 33,3% голосов

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в ФРГ с 33,3% голосов, в то время как правая "Альтернатива для... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-23T23:56:00+03:00

2025-02-23T23:56:00+03:00

2025-02-24T00:04:00+03:00

германия

хдс/хсс

альтернатива для германии (партия)

в мире

олаф шольц

сара вагенкнехт

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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в ФРГ с 33,3% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 22%, свидетельствуют данные избиркома по итогам подсчета бюллетеней в 36 из 299 избирательных округов.На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 13,6% голосов, далее - "Зеленые" с 10,2%.У партии "Левые" пока 6,5% голосов, а свободные демократы (СвДП) с 3,9% пока не дотягивают до проходного барьера в 5%.Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 20,4%. Социал-демократическая партия Германии занимает третье место с 16,4%. На четвертом месте - "Зеленые" с 12,2%. Партия "Левые" набирает 8,9%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 5%, а Свободная демократическая партия - 4,8%.

https://ria.ru/20250223/germaniya-2000977542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия), в мире, олаф шольц, сара вагенкнехт