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Будущий кабмин ФРГ может ухудшить отношение к России, считает эксперт - РИА Новости, 23.02.2025
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22:12 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/germaniya-2001172341.html
Будущий кабмин ФРГ может ухудшить отношение к России, считает эксперт
Будущий кабмин ФРГ может ухудшить отношение к России, считает эксперт - РИА Новости, 23.02.2025
Будущий кабмин ФРГ может ухудшить отношение к России, считает эксперт
Отношение к России будущего кабмина Германии, который образуется по итогам воскресных парламентских выборов, может стать хуже сегодняшнего при вхождении в новое РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T22:12:00+03:00
2025-02-23T22:12:00+03:00
в мире
россия
украина
германия
фридрих мерц
олаф шольц
алиса вайдель
хдс/хсс
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Отношение к России будущего кабмина Германии, который образуется по итогам воскресных парламентских выборов, может стать хуже сегодняшнего при вхождении в новое правительство русофобских партий, допустима и передача новыми властями крылатых ракет Taurus Украине, высказал мнение в разговоре с агентством РИА Новости доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв. Данные exit poll социологического института Infratest dimap для канала ARD показывают, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем лидирует на выборах с 29% голосов. На втором месте "Альтернатива для Германии" (АдГ) во главе с Алисой Вайдель с 19,5%. Социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца занимает третье место с 16%. На четвертом - "Зеленые" во главе с вице-канцлером Робертом Хабеком, у них 13,5%. Партия "Левые" набирает 8,5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) - 4,7% и СвДП - 4,9%. Однако из данных exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для канала ZDF следует, что партия Вагенкнехт и СвДП набирают 5%, нужные для попадания в Бундестаг. "Если будет двухпартийное (правительство с участием ХДС/ХСС и СДПГ - ред.), она (политика по отношению к РФ - ред.) не изменится. ХДС относится к России хуже, чем социал-демократы, но там не будет "Зеленых" и "Свободных демократов" - двух русофобских партий, которые влияли (на политику кабмина Олафа Шольца - ред.). Эта политика, которая была, - это результат компромисса между более-менее умеренными социал-демократами и русофобами в лице "Зеленых" и "Свободных демократов", - сказал он Однако, как отметил эксперт, если в новое правительство войдут "свободные демократы" или "Зеленые", как минимум антироссийская риторика этого кабмина будет жестче. Собеседник также полагает, что будущий кабмин Германии может передать киевскому режиму ракеты Taurus, если положение ВСУ в зоне СВО ухудшится. Канцлер Шольц в середине декабря обещал, что, пока он является главой кабинета министров страны, Германия не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей Taurus. В свою очередь Фридрих Мерц заявил, что в вопросе отправки немецких военных на Украину в случае заключения перемирия следовало бы основываться на консенсусе, а не на конфликте с Россией. Касательно передачи Киеву крылатых ракет Taurus Мерц заявлял, что по меньшей мере три страны, а именно США, Франция и Великобритания, поставляют Украине аналогичные системы вооружения и "не стали из-за этого сторонами конфликта". По его мнению, Taurus якобы мог бы "внести вклад в восстановление мира на Украине".
https://ria.ru/20250223/adg-2001166019.html
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в мире, россия, украина, германия, фридрих мерц, олаф шольц, алиса вайдель, хдс/хсс, российский государственный гуманитарный университет, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, христианско-социальный союз
В мире, Россия, Украина, Германия, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, Алиса Вайдель, ХДС/ХСС, Российский государственный гуманитарный университет, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Христианско-социальный союз
Будущий кабмин ФРГ может ухудшить отношение к России, считает эксперт

Трухачев: отношение к России в новом правительстве Германии может стать хуже

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Отношение к России будущего кабмина Германии, который образуется по итогам воскресных парламентских выборов, может стать хуже сегодняшнего при вхождении в новое правительство русофобских партий, допустима и передача новыми властями крылатых ракет Taurus Украине, высказал мнение в разговоре с агентством РИА Новости доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.
Данные exit poll социологического института Infratest dimap для канала ARD показывают, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем лидирует на выборах с 29% голосов. На втором месте "Альтернатива для Германии" (АдГ) во главе с Алисой Вайдель с 19,5%. Социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца занимает третье место с 16%. На четвертом - "Зеленые" во главе с вице-канцлером Робертом Хабеком, у них 13,5%. Партия "Левые" набирает 8,5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) - 4,7% и СвДП - 4,9%. Однако из данных exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для канала ZDF следует, что партия Вагенкнехт и СвДП набирают 5%, нужные для попадания в Бундестаг.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
В АдГ не верят, что Мерц сможет обострить ситуацию с Россией
Вчера, 20:51
«
"Если будет двухпартийное (правительство с участием ХДС/ХСС и СДПГ - ред.), она (политика по отношению к РФ - ред.) не изменится. ХДС относится к России хуже, чем социал-демократы, но там не будет "Зеленых" и "Свободных демократов" - двух русофобских партий, которые влияли (на политику кабмина Олафа Шольца - ред.). Эта политика, которая была, - это результат компромисса между более-менее умеренными социал-демократами и русофобами в лице "Зеленых" и "Свободных демократов", - сказал он
Однако, как отметил эксперт, если в новое правительство войдут "свободные демократы" или "Зеленые", как минимум антироссийская риторика этого кабмина будет жестче. Собеседник также полагает, что будущий кабмин Германии может передать киевскому режиму ракеты Taurus, если положение ВСУ в зоне СВО ухудшится.
Канцлер Шольц в середине декабря обещал, что, пока он является главой кабинета министров страны, Германия не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей Taurus. В свою очередь Фридрих Мерц заявил, что в вопросе отправки немецких военных на Украину в случае заключения перемирия следовало бы основываться на консенсусе, а не на конфликте с Россией.
Касательно передачи Киеву крылатых ракет Taurus Мерц заявлял, что по меньшей мере три страны, а именно США, Франция и Великобритания, поставляют Украине аналогичные системы вооружения и "не стали из-за этого сторонами конфликта". По его мнению, Taurus якобы мог бы "внести вклад в восстановление мира на Украине".
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Шольц признал поражение социал-демократов на выборах
Вчера, 20:48
 
В миреРоссияУкраинаГерманияФридрих МерцОлаф ШольцАлиса ВайдельХДС/ХССРоссийский государственный гуманитарный университетВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыХристианско-социальный союз
 
 
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