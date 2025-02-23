https://ria.ru/20250223/germaniya-2001165020.html

Партия Сары Вагенкнехт проходит в бундестаг, показал экзит-полл

Партия Сары Вагенкнехт проходит в бундестаг, показал экзит-полл - РИА Новости, 23.02.2025

Партия Сары Вагенкнехт проходит в бундестаг, показал экзит-полл

Партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) набирает на своих первых выборах 5%, это значит, что она преодолевают пятипроцентный порог... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T20:39:00+03:00

2025-02-23T20:39:00+03:00

2025-02-23T21:20:00+03:00

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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) набирает на своих первых выборах 5%, это значит, что она преодолевают пятипроцентный порог прохождения в бундестаг, следует из данных exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF. Кроме того, по данным ZDF, 5% набирает и Свободная демократическая партия (СвДП). Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,7%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 19,8%. Социал-демократическая партия Германии занимает третье место с 16,4%. На четвертом месте - "Зеленые" с 12,3%. Партия "Левые" набирает 8,9%. По данным exit poll социологического института Infratest dimap для общественно-правового телеканала ARD, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) набирает 4,7%, а Свободная демократическая партия (СвДП) - 4,9%. Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).

https://ria.ru/20250223/germaniya-2000977542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, сара вагенкнехт, хдс/хсс, ard