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Партия Шольца провалилась на выборах в Германии, показал экзит-полл
Партия Шольца провалилась на выборах в Германии, показал экзит-полл - РИА Новости, 23.02.2025
Партия Шольца провалилась на выборах в Германии, показал экзит-полл
Социал-демократы Шольца терпят поражение на выборах в ФРГ, занимая лишь третье место с 16,4%, показал exit poll. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T20:23:00+03:00
2025-02-23T20:23:00+03:00
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Социал-демократы Шольца терпят поражение на выборах в ФРГ, занимая лишь третье место с 16,4%, показал exit poll.По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, Социал-демократическая партия Германии занимает лишь третье место с 16,4%. Лидирует блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,7%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 19,8%.Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).
https://ria.ru/20250223/germaniya-2000977542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, альтернатива для германии (партия), хдс/хсс
В мире, Германия, Альтернатива для Германии (партия), ХДС/ХСС
Партия Шольца провалилась на выборах в Германии, показал экзит-полл
Экзит-полл: партия Шольца провалилась на выборах в Германии, занимая 3-е место