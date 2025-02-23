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Партия Шольца провалилась на выборах в Германии, показал экзит-полл - РИА Новости, 23.02.2025
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20:23 23.02.2025 (обновлено: 21:09 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/germaniya-2001163125.html
Партия Шольца провалилась на выборах в Германии, показал экзит-полл
Партия Шольца провалилась на выборах в Германии, показал экзит-полл - РИА Новости, 23.02.2025
Партия Шольца провалилась на выборах в Германии, показал экзит-полл
Социал-демократы Шольца терпят поражение на выборах в ФРГ, занимая лишь третье место с 16,4%, показал exit poll. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T20:23:00+03:00
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в мире
германия
альтернатива для германии (партия)
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Социал-демократы Шольца терпят поражение на выборах в ФРГ, занимая лишь третье место с 16,4%, показал exit poll.По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, Социал-демократическая партия Германии занимает лишь третье место с 16,4%. Лидирует блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,7%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 19,8%.Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).
https://ria.ru/20250223/germaniya-2000977542.html
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в мире, германия, альтернатива для германии (партия), хдс/хсс
В мире, Германия, Альтернатива для Германии (партия), ХДС/ХСС
Партия Шольца провалилась на выборах в Германии, показал экзит-полл

Экзит-полл: партия Шольца провалилась на выборах в Германии, занимая 3-е место

© AP Photo / Aurelien MorissardКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Социал-демократы Шольца терпят поражение на выборах в ФРГ, занимая лишь третье место с 16,4%, показал exit poll.
По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, Социал-демократическая партия Германии занимает лишь третье место с 16,4%. Лидирует блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,7%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 19,8%.
Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).
Женщина бросает конверт с бюллетенем в урну во время досрочного голосования на выборах в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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В миреГерманияАльтернатива для Германии (партия)ХДС/ХСС
 
 
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