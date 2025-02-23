https://ria.ru/20250223/germaniya-2001163125.html

Партия Шольца провалилась на выборах в Германии, показал экзит-полл

Партия Шольца провалилась на выборах в Германии, показал экзит-полл - РИА Новости, 23.02.2025

Партия Шольца провалилась на выборах в Германии, показал экзит-полл

Социал-демократы Шольца терпят поражение на выборах в ФРГ, занимая лишь третье место с 16,4%, показал exit poll. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T20:23:00+03:00

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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Социал-демократы Шольца терпят поражение на выборах в ФРГ, занимая лишь третье место с 16,4%, показал exit poll.По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, Социал-демократическая партия Германии занимает лишь третье место с 16,4%. Лидирует блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,7%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 19,8%.Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).

https://ria.ru/20250223/germaniya-2000977542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, альтернатива для германии (партия), хдс/хсс