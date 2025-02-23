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В Германии не ожидают изменений в политике после возвращения Трампа - РИА Новости, 23.02.2025
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00:57 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/germanija-2001062652.html
В Германии не ожидают изменений в политике после возвращения Трампа
В Германии не ожидают изменений в политике после возвращения Трампа - РИА Новости, 23.02.2025
В Германии не ожидают изменений в политике после возвращения Трампа
Депутат и координатор работы фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в ландтаге (земельном парламенте) Тюрингии Торбен Брага не ожидает, что с возвращением... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T00:57:00+03:00
2025-02-23T00:57:00+03:00
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ЭРФУРТ (Германия), 23 фев - РИА Новости. Депутат и координатор работы фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в ландтаге (земельном парламенте) Тюрингии Торбен Брага не ожидает, что с возвращением американского лидера Дональда Трампа в политике ФРГ последуют изменения. "Было бы желаемо, но я почти в это не верю, поскольку заметил, что наша устоявшаяся политика и крупные партии испытывают трудности с признанием собственных ошибок. Они продолжают придерживаться ложных позиций, даже если они явно ошибочны. Мы знаем, что американский президент намерен вести мирные переговоры с Россией по поводу конфликта в Украине, и это мы приветствуем", - сказал РИА Новости Брага. Он добавил, что представители АдГ считают, что эту военную конфронтацию следует закончить как можно скорее. "Однако реакция устоявшейся политики в Германии и Европе на эти усилия вызывает обеспокоенность. Кажется, что конфликт, в котором мы, немцы, по сути не должны участвовать, намеренно продолжается по причинам, которые для нас не до конца понятны. Мы считаем, что боевые действия должны как можно скорее прекратиться", - подчеркнул собеседник агентства. Но вместе с тем, он настроен в этой связи, скорее, пессимистично. "Я не верю, что изменения произойдут. Эти партии и их лидеры — Фридрих Мерц, Роберт Хабек, Олаф Шольц — уже заявили, что этот конфликт должен продолжаться до победы Украины", - добавил депутат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, украина, германия, дональд трамп, фридрих мерц, роберт хабек, нато
В мире, Россия, Украина, Германия, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Роберт Хабек, НАТО
В Германии не ожидают изменений в политике после возвращения Трампа

Депутат АдГ Брага не ожидает изменений в политике Германии с возвращением Трампа

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ЭРФУРТ (Германия), 23 фев - РИА Новости. Депутат и координатор работы фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в ландтаге (земельном парламенте) Тюрингии Торбен Брага не ожидает, что с возвращением американского лидера Дональда Трампа в политике ФРГ последуют изменения.
"Было бы желаемо, но я почти в это не верю, поскольку заметил, что наша устоявшаяся политика и крупные партии испытывают трудности с признанием собственных ошибок. Они продолжают придерживаться ложных позиций, даже если они явно ошибочны. Мы знаем, что американский президент намерен вести мирные переговоры с Россией по поводу конфликта в Украине, и это мы приветствуем", - сказал РИА Новости Брага.
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Он добавил, что представители АдГ считают, что эту военную конфронтацию следует закончить как можно скорее. "Однако реакция устоявшейся политики в Германии и Европе на эти усилия вызывает обеспокоенность. Кажется, что конфликт, в котором мы, немцы, по сути не должны участвовать, намеренно продолжается по причинам, которые для нас не до конца понятны. Мы считаем, что боевые действия должны как можно скорее прекратиться", - подчеркнул собеседник агентства.
Но вместе с тем, он настроен в этой связи, скорее, пессимистично. "Я не верю, что изменения произойдут. Эти партии и их лидеры — Фридрих Мерц, Роберт Хабек, Олаф Шольц — уже заявили, что этот конфликт должен продолжаться до победы Украины", - добавил депутат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреРоссияУкраинаГерманияДональд ТрампФридрих МерцРоберт ХабекНАТО
 
 
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