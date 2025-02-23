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Кобахидзе сделал заявление о втором фронте против России - РИА Новости, 23.02.2025
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12:32 23.02.2025 (обновлено: 13:12 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/front-2001110435.html
Кобахидзе сделал заявление о втором фронте против России
Кобахидзе сделал заявление о втором фронте против России - РИА Новости, 23.02.2025
Кобахидзе сделал заявление о втором фронте против России
Грузинское правительство сумело предотвратить открытие "второго военного фронта" в Грузии против России, несмотря на усилия оппонентов, заявил премьер-министр... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:32:00+03:00
2025-02-23T13:12:00+03:00
в мире
грузия
россия
ираклий кобахидзе
михаил саакашвили
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 23 фев — РИА Новости. Грузинское правительство сумело предотвратить открытие "второго военного фронта" в Грузии против России, несмотря на усилия оппонентов, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. &quot;Правительство Грузии сделало все, чтобы сохранить мир в нашей стране, безопасность страны. Мы добились успеха в этой борьбе, несмотря на то, что были приложены огромные усилия для открытия второго фронта в Грузии. Были прямые требования, призывы, прямая координация с радикальной оппозицией, но сценарий 1921 года в Грузии не повторился, и это заслуга грузинского правительства&quot;,— сказал он.Кобахидзе ранее неоднократно заявлял, что, если бы у власти была партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", Грузия уже была бы вовлечена в военный конфликт, так как они желают открыть "второй фронт" против России. В правящей партии "Грузинская мечта" повторяют, что желание открыть "второй фронт" в стране исходит от западных политиков.
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в мире, грузия, россия, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, единое национальное движение
В мире, Грузия, Россия, Ираклий Кобахидзе, Михаил Саакашвили, Единое национальное движение
Кобахидзе сделал заявление о втором фронте против России

Премьер Кобахидзе: Грузия предотвратила открытие второго фронта против России

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 23 фев — РИА Новости. Грузинское правительство сумело предотвратить открытие "второго военного фронта" в Грузии против России, несмотря на усилия оппонентов, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
«

"Правительство Грузии сделало все, чтобы сохранить мир в нашей стране, безопасность страны. Мы добились успеха в этой борьбе, несмотря на то, что были приложены огромные усилия для открытия второго фронта в Грузии. Были прямые требования, призывы, прямая координация с радикальной оппозицией, но сценарий 1921 года в Грузии не повторился, и это заслуга грузинского правительства",— сказал он.

Кобахидзе ранее неоднократно заявлял, что, если бы у власти была партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", Грузия уже была бы вовлечена в военный конфликт, так как они желают открыть "второй фронт" против России.
В правящей партии "Грузинская мечта" повторяют, что желание открыть "второй фронт" в стране исходит от западных политиков.
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В миреГрузияРоссияИраклий КобахидзеМихаил СаакашвилиЕдиное национальное движение
 
 
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