https://ria.ru/20250223/front-2001110435.html

Кобахидзе сделал заявление о втором фронте против России

Кобахидзе сделал заявление о втором фронте против России - РИА Новости, 23.02.2025

Кобахидзе сделал заявление о втором фронте против России

Грузинское правительство сумело предотвратить открытие "второго военного фронта" в Грузии против России, несмотря на усилия оппонентов, заявил премьер-министр... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T12:32:00+03:00

2025-02-23T12:32:00+03:00

2025-02-23T13:12:00+03:00

в мире

грузия

россия

ираклий кобахидзе

михаил саакашвили

единое национальное движение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932467886_0:0:2616:1472_1920x0_80_0_0_edd07d0a0e442e5bfde2d71216345373.png

ТБИЛИСИ, 23 фев — РИА Новости. Грузинское правительство сумело предотвратить открытие "второго военного фронта" в Грузии против России, несмотря на усилия оппонентов, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. "Правительство Грузии сделало все, чтобы сохранить мир в нашей стране, безопасность страны. Мы добились успеха в этой борьбе, несмотря на то, что были приложены огромные усилия для открытия второго фронта в Грузии. Были прямые требования, призывы, прямая координация с радикальной оппозицией, но сценарий 1921 года в Грузии не повторился, и это заслуга грузинского правительства",— сказал он.Кобахидзе ранее неоднократно заявлял, что, если бы у власти была партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", Грузия уже была бы вовлечена в военный конфликт, так как они желают открыть "второй фронт" против России. В правящей партии "Грузинская мечта" повторяют, что желание открыть "второй фронт" в стране исходит от западных политиков.

https://ria.ru/20240813/gruziya-1965755127.html

грузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, россия, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, единое национальное движение