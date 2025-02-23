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В ЕП заявили о кампании против АдГ, проплаченной "глубинным государством" - РИА Новости, 23.02.2025
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19:45 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/ep-2001158714.html
В ЕП заявили о кампании против АдГ, проплаченной "глубинным государством"
В ЕП заявили о кампании против АдГ, проплаченной "глубинным государством" - РИА Новости, 23.02.2025
В ЕП заявили о кампании против АдГ, проплаченной "глубинным государством"
Депутат Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон заявил РИА Новости, что против правой партии была развернута кампания,... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T19:45:00+03:00
2025-02-23T19:45:00+03:00
в мире
сша
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олаф шольц
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агентство по международному развитию сша
хдс/хсс
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Депутат Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон заявил РИА Новости, что против правой партии была развернута кампания, спонсируемая в том числе "глубинным государством" и агентством США по международному развитию (USAID), деятельность которого была заморожена из-за коррупции. "За год до выборов телевидение, СМИ, все они развернули кампанию против нас, которая шла из США, которую проплачивало глубинное государство, USAID. Они подкупали НКО, они подкупали СМИ. Они все погрязли в коррупции. Они все были против нас", - заявил Быстрон на полях проходящей в Вашингтоне конференции консерваторов (CPAC). В Германии в воскресенье проходят досрочные парламентские выборы, которые могут обернуться серьезным поражением для Социал-демократической партии Германии (СДПГ) во главе с канцлером Олафом Шольцем. Согласно последним опросам, СДПГ занимает третье место, уступая оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также АдГ, которая может значительно увеличить свое представительство в парламенте. Деятельность USAID фактически была приостановлена после прихода к власти в США Дональда Трампа, который сообщил о массовом мошенничестве, обнаруженном в ходе проверок ведомства департаментом эффективности государственного управления США (DOGE), которое возглавляет предприниматель Илон Маск.
https://ria.ru/20250223/nemets-2001148307.html
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в мире, сша, германия, петр быстрон, олаф шольц, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия), европарламент
В мире, США, Германия, Петр Быстрон, Олаф Шольц, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США, ХДС/ХСС, Альтернатива для Германии (партия), Европарламент
В ЕП заявили о кампании против АдГ, проплаченной "глубинным государством"

Депутат ЕП: против АдГ ведут кампанию, спонсируемую "глубинным государством"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Депутат Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон заявил РИА Новости, что против правой партии была развернута кампания, спонсируемая в том числе "глубинным государством" и агентством США по международному развитию (USAID), деятельность которого была заморожена из-за коррупции.
"За год до выборов телевидение, СМИ, все они развернули кампанию против нас, которая шла из США, которую проплачивало глубинное государство, USAID. Они подкупали НКО, они подкупали СМИ. Они все погрязли в коррупции. Они все были против нас", - заявил Быстрон на полях проходящей в Вашингтоне конференции консерваторов (CPAC).
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Мужчина с ножом напал на избирательный участок в Крефельде, пишет RP
Вчера, 18:17
В Германии в воскресенье проходят досрочные парламентские выборы, которые могут обернуться серьезным поражением для Социал-демократической партии Германии (СДПГ) во главе с канцлером Олафом Шольцем. Согласно последним опросам, СДПГ занимает третье место, уступая оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также АдГ, которая может значительно увеличить свое представительство в парламенте.
Деятельность USAID фактически была приостановлена после прихода к власти в США Дональда Трампа, который сообщил о массовом мошенничестве, обнаруженном в ходе проверок ведомства департаментом эффективности государственного управления США (DOGE), которое возглавляет предприниматель Илон Маск.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Шольц и Мерц проголосовали на выборах в Германии
Вчера, 14:32
 
В миреСШАГерманияПетр БыстронОлаф ШольцДональд ТрампАгентство по международному развитию СШАХДС/ХССАльтернатива для Германии (партия)Европарламент
 
 
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