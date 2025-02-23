https://ria.ru/20250223/ep-2001158714.html

В ЕП заявили о кампании против АдГ, проплаченной "глубинным государством"

В ЕП заявили о кампании против АдГ, проплаченной "глубинным государством" - РИА Новости, 23.02.2025

В ЕП заявили о кампании против АдГ, проплаченной "глубинным государством"

Депутат Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон заявил РИА Новости, что против правой партии была развернута кампания,... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T19:45:00+03:00

2025-02-23T19:45:00+03:00

2025-02-23T19:45:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Депутат Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон заявил РИА Новости, что против правой партии была развернута кампания, спонсируемая в том числе "глубинным государством" и агентством США по международному развитию (USAID), деятельность которого была заморожена из-за коррупции. "За год до выборов телевидение, СМИ, все они развернули кампанию против нас, которая шла из США, которую проплачивало глубинное государство, USAID. Они подкупали НКО, они подкупали СМИ. Они все погрязли в коррупции. Они все были против нас", - заявил Быстрон на полях проходящей в Вашингтоне конференции консерваторов (CPAC). В Германии в воскресенье проходят досрочные парламентские выборы, которые могут обернуться серьезным поражением для Социал-демократической партии Германии (СДПГ) во главе с канцлером Олафом Шольцем. Согласно последним опросам, СДПГ занимает третье место, уступая оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также АдГ, которая может значительно увеличить свое представительство в парламенте. Деятельность USAID фактически была приостановлена после прихода к власти в США Дональда Трампа, который сообщил о массовом мошенничестве, обнаруженном в ходе проверок ведомства департаментом эффективности государственного управления США (DOGE), которое возглавляет предприниматель Илон Маск.

https://ria.ru/20250223/nemets-2001148307.html

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