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В России подорожали домашние блины - РИА Новости, 23.02.2025
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12:46 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/ekspert-2001115000.html
В России подорожали домашние блины
В России подорожали домашние блины - РИА Новости, 23.02.2025
В России подорожали домашние блины
Стоимость продуктов для 12 блинов с начинками - сметана, мед, красная рыба, красная икра (по 30 г каждого) - за год выросла на 35,6%, теперь этот набор... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:46:00+03:00
2025-02-23T12:46:00+03:00
экономика
дальний восток
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Стоимость продуктов для 12 блинов с начинками - сметана, мед, красная рыба, красная икра (по 30 г каждого) - за год выросла на 35,6%, теперь этот набор обойдется россиянам в 480 рублей, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "Блинный набор включает 12 блинов и топпинги (сметана, мед, красная рыба, красная икра) по 30 г каждого. По данным ЕМИСС, в декабре 2024 года (данные за январь 2025 года отсутствуют) средняя стоимость продуктов для приготовления рассматриваемого блинного набора по стране составила 480 рублей. За год (с декабря 2023 по декабрь 2024) набор подорожал на 35,6% – ранее он обходился в 354 рубля", - сказал Тренин. Основные продукты, которые нужны для приготовления блинов, подорожали незначительно, со 117,5 до 136,6 рубля за счет роста цен на молоко и сливочное масло. Подсолнечное масло и пшеничная мука подорожали на уровне, близком к инфляции, в то время как цена сахара увеличилась всего на 3%. "Единственным подешевевшим продуктом оказались куриные яйца, пиковая стоимость которых наблюдалась в конце 2023 года. Однако в прошлом году цены на них удалось стабилизировать и даже снизить благодаря ряду мер, в том числе на государственном уровне", - отметил эксперт. Стоимость блинного набора выросла в основном из-за подорожания начинок. Больше всего повлиял рост цен на икру, который составил 1,5 раза на фоне снижения вылова лососевых на Дальнем Востоке и роста издержек у производителей. Однако Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка в начале текущего года зафиксировала признаки коррекции цен в сторону снижения на 10-15% относительно декабрьских показателей, добавил Тренин. "Стоимость других начинок для блинов также увеличилась, но менее существенно: сметаны – на 20,5%, рыбы лососевых пород – на 15%, меда – на 8,4%. На Масленицу 2025 года из-за дороговизны красной икры часть потребителей может отдать предпочтение более доступным дополнениям к блинам и имитированной икре. Так, по данным сервиса "Контур.Маркет", в течение 2024 года спрос на бюджетный заменитель натуральной красной икры увеличился на 19%", - сказал аналитик.
https://ria.ru/20250217/buterbrodeks-1999748915.html
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экономика, дальний восток, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
Экономика, Дальний Восток, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
В России подорожали домашние блины

Экономист Тренин: домашние блины за год подорожали на 35,6 процента

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБлины
Блины - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Блины
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Стоимость продуктов для 12 блинов с начинками - сметана, мед, красная рыба, красная икра (по 30 г каждого) - за год выросла на 35,6%, теперь этот набор обойдется россиянам в 480 рублей, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"Блинный набор включает 12 блинов и топпинги (сметана, мед, красная рыба, красная икра) по 30 г каждого. По данным ЕМИСС, в декабре 2024 года (данные за январь 2025 года отсутствуют) средняя стоимость продуктов для приготовления рассматриваемого блинного набора по стране составила 480 рублей. За год (с декабря 2023 по декабрь 2024) набор подорожал на 35,6% – ранее он обходился в 354 рубля", - сказал Тренин.
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Основные продукты, которые нужны для приготовления блинов, подорожали незначительно, со 117,5 до 136,6 рубля за счет роста цен на молоко и сливочное масло. Подсолнечное масло и пшеничная мука подорожали на уровне, близком к инфляции, в то время как цена сахара увеличилась всего на 3%. "Единственным подешевевшим продуктом оказались куриные яйца, пиковая стоимость которых наблюдалась в конце 2023 года. Однако в прошлом году цены на них удалось стабилизировать и даже снизить благодаря ряду мер, в том числе на государственном уровне", - отметил эксперт.
Стоимость блинного набора выросла в основном из-за подорожания начинок. Больше всего повлиял рост цен на икру, который составил 1,5 раза на фоне снижения вылова лососевых на Дальнем Востоке и роста издержек у производителей. Однако Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка в начале текущего года зафиксировала признаки коррекции цен в сторону снижения на 10-15% относительно декабрьских показателей, добавил Тренин.
"Стоимость других начинок для блинов также увеличилась, но менее существенно: сметаны – на 20,5%, рыбы лососевых пород – на 15%, меда – на 8,4%. На Масленицу 2025 года из-за дороговизны красной икры часть потребителей может отдать предпочтение более доступным дополнениям к блинам и имитированной икре. Так, по данным сервиса "Контур.Маркет", в течение 2024 года спрос на бюджетный заменитель натуральной красной икры увеличился на 19%", - сказал аналитик.
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ЭкономикаДальний ВостокНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
 
 
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