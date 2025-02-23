https://ria.ru/20250223/ekspert-2001062279.html

Военное усиление России особенно актуально, заявил ветеран ГРУ

Военное усиление России особенно актуально, заявил ветеран ГРУ - РИА Новости, 23.02.2025

Военное усиление России особенно актуально, заявил ветеран ГРУ

Политика военного усиления России сегодня особенно актуальна, поскольку вписывается в складывающиеся международные реалии и отвечает внутренней логике развития... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T00:54:00+03:00

2025-02-23T00:54:00+03:00

2025-02-23T00:54:00+03:00

россия

сша

белоруссия

владимир винокур

владимир путин

главное разведывательное управление рф

союзное государство

безопасность

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Политика военного усиления России сегодня особенно актуальна, поскольку вписывается в складывающиеся международные реалии и отвечает внутренней логике развития страны, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран ГРУ Владимир Винокуров. В воскресенье в России отмечается День защитника Отечества. "Сегодня политика военного усиления Российской Федерации особенно актуальна, поскольку вписывается в складывающиеся международные реалии и отвечает внутренней логике развития России. Однако делать это наша страна собирается в сочетании с новыми формами применения силы в международных отношениях", - сказал Винокуров. В действующей Военной доктрине подчеркивается приверженность России использованию военной силы только после исчерпания возможностей применения мер ненасильственного характера со ставкой на использование политико-дипломатических, правовых, экономических, военных, экологических, информационных и других средств защиты национальных интересов Российской Федерации и интересов ее союзников, отметил эксперт. О решении многих проблем через применение силы ранее неоднократно заявляли различные представители администрации США, напомнил Винокуров. "По взглядам американских политологов, при использовании военной мощи речь идет о том, чтобы сделать войну все-таки "используемым инструментом внешней политики". В дополнение к "атомной дипломатии" и "дипломатии канонерок" на свет в свое время появилась доктрина ограниченной ("малой") войны, идея "дозированного" применения военных средств в конфликтах, отметил Винокуров. "Не может являться исключением в этом плане и Россия, которая взяла курс на военное усиление. Принимаются и воплощаются в жизнь программы переоснащения и коренного реформирования Вооруженных Сил", - сказал он. На заседании Совета безопасности России 25 сентября 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил пересмотреть ядерную стратегию безопасности России, напомнил Винокуров. "Внесенные в документ изменения коснулись, в первую очередь, условий применения нашей страной ядерного оружия: Верховный главнокомандующий предложил внести в стратегию пункт, согласно которому атака на Россию неядерного государства при поддержке ядерной державы воспринимается как совместное их нападение на Россию с одновременной актуализацией нашего ядерного ответа. Этот же пункт глава государства предложил использовать и для защиты ближайшего союзника – Белоруссии, входящей в Союзное государство", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20250223/putin-2001059428.html

https://ria.ru/20250223/putin-2001058315.html

https://ria.ru/20241119/ekspert-1984625922.html

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сша

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, белоруссия, владимир винокур, владимир путин, главное разведывательное управление рф, союзное государство, безопасность