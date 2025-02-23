https://ria.ru/20250223/duda-2001066898.html

Дуда прокомментировал действия Трампа в отношении Украины

Дуда прокомментировал действия Трампа в отношении Украины - РИА Новости, 23.02.2025

Дуда прокомментировал действия Трампа в отношении Украины

Президент США Дональд Трамп ведет себя с Украиной не как политик, а как бизнесмен, заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала TVN. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T02:15:00+03:00

2025-02-23T02:15:00+03:00

2025-02-23T02:15:00+03:00

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нато

мюнхенская конференция по безопасности

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ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ведет себя с Украиной не как политик, а как бизнесмен, заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала TVN. "Это посредник, во главе которого стоит не столько политик, сколько бизнесмен и который считает, что если США поддерживали Украину на протяжении последних лет, несли огромные расходы на ее военную поддержку и не только военную, а это миллиарды и сотни миллиардов долларов, то в связи с этим США хотели бы иметь из этого какую-то прибыль", – сказал Дуда. При этом он не считает претензии Трампа на украинские полезные ископаемые несправедливыми. "Одни предоставляют банковские кредиты под процент, а другие говорят, что мы окажем вам помощь, но взамен хотим иметь возможность пользоваться вашими полезными ископаемыми, хотим вместе с вами добывать, хотим участвовать в модернизации вашей промышленности", - сказал польский президент. Он также считает, что передача США права на часть украинских полезных ископаемых может являться своеобразной гарантией безопасности. "По моему мнению, американское экономическое присутствие – это достаточно ловкий план, так как оно является своеобразной гарантией для безопасности для Украины", - сказал Дуда. Дуда рассказал, что во время недавнего телефонного разговора с Зеленским посоветовал тому также вести себя как бизнесмен. "Я сказал президенту Зеленскому: Владимир, ты имеешь дело с человеком, который самую большую часть своей жизни провел в бизнесе и имеет бизнес-подход к этой ситуации, но ты тоже большую часть своей жизни провел в бизнесе, так что подойди к этому с точки зрения бизнеса и веди переговоры", - сказал Дуда. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250222/pomosch-2001047716.html

https://ria.ru/20250222/ukraina-2001037996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, украина, россия, владимир зеленский, анджей дуда, дональд трамп, нато, мюнхенская конференция по безопасности