https://ria.ru/20250223/duda-2001064414.html
Дуда обсудил с Трампом создание американской военной базы
Дуда обсудил с Трампом создание американской военной базы - РИА Новости, 23.02.2025
Дуда обсудил с Трампом создание американской военной базы
Президент Польши Анджей Дуда обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопрос создания в Польше американской военной базы "Форт Трамп", сообщил польский лидер РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T01:28:00+03:00
2025-02-23T01:28:00+03:00
2025-02-23T01:28:00+03:00
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ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопрос создания в Польше американской военной базы "Форт Трамп", сообщил польский лидер в эфире телеканала Republika. Дуда и Трамп провели встречу в субботу в Вашингтоне. "Мы разговаривали о нескольких делах, среди прочего о "Форт Трамп", - сказал Дуда. При этом он не стал раскрывать подробности планов создания военной базы "Форт Трамп". Во время предыдущего президентского срока Дональда Трампа и его визита в Польшу Дуда предложил создать на территории республики американскую военную базу и назвать ее "Форт Трамп". Этим планам не суждено было состояться, так как по итогам выборов 2020 года президентом США стал Джо Байден.
https://ria.ru/20250221/hill-2000678697.html
https://ria.ru/20250223/duda-2001060885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, сша, вашингтон (штат), анджей дуда, дональд трамп, джо байден
В мире, Польша, США, Вашингтон (штат), Анджей Дуда, Дональд Трамп, Джо Байден
Дуда обсудил с Трампом создание американской военной базы
Президент Польши Дуда обсудил с Трампом создание военной базы "Форт Трамп"