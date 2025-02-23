https://ria.ru/20250223/duda-2001064414.html

Дуда обсудил с Трампом создание американской военной базы

Дуда обсудил с Трампом создание американской военной базы - РИА Новости, 23.02.2025

Дуда обсудил с Трампом создание американской военной базы

Президент Польши Анджей Дуда обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопрос создания в Польше американской военной базы "Форт Трамп", сообщил польский лидер РИА Новости, 23.02.2025

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ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопрос создания в Польше американской военной базы "Форт Трамп", сообщил польский лидер в эфире телеканала Republika. Дуда и Трамп провели встречу в субботу в Вашингтоне. "Мы разговаривали о нескольких делах, среди прочего о "Форт Трамп", - сказал Дуда. При этом он не стал раскрывать подробности планов создания военной базы "Форт Трамп". Во время предыдущего президентского срока Дональда Трампа и его визита в Польшу Дуда предложил создать на территории республики американскую военную базу и назвать ее "Форт Трамп". Этим планам не суждено было состояться, так как по итогам выборов 2020 года президентом США стал Джо Байден.

https://ria.ru/20250221/hill-2000678697.html

https://ria.ru/20250223/duda-2001060885.html

польша

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, сша, вашингтон (штат), анджей дуда, дональд трамп, джо байден