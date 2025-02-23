Рейтинг@Mail.ru
Дуда обсудил с Трампом создание американской военной базы - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:28 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/duda-2001064414.html
Дуда обсудил с Трампом создание американской военной базы
Дуда обсудил с Трампом создание американской военной базы - РИА Новости, 23.02.2025
Дуда обсудил с Трампом создание американской военной базы
Президент Польши Анджей Дуда обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопрос создания в Польше американской военной базы "Форт Трамп", сообщил польский лидер РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T01:28:00+03:00
2025-02-23T01:28:00+03:00
в мире
польша
сша
вашингтон (штат)
анджей дуда
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883687637_418:595:1909:1434_1920x0_80_0_0_40db6dca25da08bd026ff6d190359867.jpg
ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопрос создания в Польше американской военной базы "Форт Трамп", сообщил польский лидер в эфире телеканала Republika. Дуда и Трамп провели встречу в субботу в Вашингтоне. "Мы разговаривали о нескольких делах, среди прочего о "Форт Трамп", - сказал Дуда. При этом он не стал раскрывать подробности планов создания военной базы "Форт Трамп". Во время предыдущего президентского срока Дональда Трампа и его визита в Польшу Дуда предложил создать на территории республики американскую военную базу и назвать ее "Форт Трамп". Этим планам не суждено было состояться, так как по итогам выборов 2020 года президентом США стал Джо Байден.
https://ria.ru/20250221/hill-2000678697.html
https://ria.ru/20250223/duda-2001060885.html
польша
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883687637_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_aba8e635f1e00ab10173cb38f36cfa2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, сша, вашингтон (штат), анджей дуда, дональд трамп, джо байден
В мире, Польша, США, Вашингтон (штат), Анджей Дуда, Дональд Трамп, Джо Байден
Дуда обсудил с Трампом создание американской военной базы

Президент Польши Дуда обсудил с Трампом создание военной базы "Форт Трамп"

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопрос создания в Польше американской военной базы "Форт Трамп", сообщил польский лидер в эфире телеканала Republika.
Дуда и Трамп провели встречу в субботу в Вашингтоне.
Министры иностранных дел стран Европы - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
"Особенно Польша и Прибалтика": в США раскрыли, чего испугались в Европе
21 февраля, 02:01
"Мы разговаривали о нескольких делах, среди прочего о "Форт Трамп", - сказал Дуда.
При этом он не стал раскрывать подробности планов создания военной базы "Форт Трамп".
Во время предыдущего президентского срока Дональда Трампа и его визита в Польшу Дуда предложил создать на территории республики американскую военную базу и назвать ее "Форт Трамп". Этим планам не суждено было состояться, так как по итогам выборов 2020 года президентом США стал Джо Байден.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Дуда рассказал об итогах встречи с Трампом
00:33
 
В миреПольшаСШАВашингтон (штат)Анджей ДудаДональд ТрампДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала