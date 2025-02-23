https://ria.ru/20250223/duda-2001060885.html
Дуда рассказал об итогах встречи с Трампом
Дуда рассказал об итогах встречи с Трампом - РИА Новости, 23.02.2025
Дуда рассказал об итогах встречи с Трампом
Президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что у него нет опасений сокращения американского военного присутствия в... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T00:33:00+03:00
2025-02-23T00:33:00+03:00
2025-02-23T01:07:00+03:00
в мире
польша
сша
америка
анджей дуда
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113435/73/1134357365_0:0:3036:1707_1920x0_80_0_0_b0302661730b4c64e6ba31facafa8465.jpg
ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что у него нет опасений сокращения американского военного присутствия в республике. Дуду цитирует его канцелярия на платформе Х."Нет никаких опасений, что американское присутствие в Польше сократится. Мы постоянно слышим, что мы - надежный союзник. Америка инвестирует в безопасность", - цитирует Дуду его канцелярия. По словам польского президента, Трамп "подтвердил, что скорее предусматривает усилить американское присутствие, если речь идет о Польше".Ранее телеканал NBC со ссылкой на американских госслужащих сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет в частном порядке заявил украинским чиновникам, что США рассматривают возможность вывода большой части американских сил из Европы.В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военных.
https://ria.ru/20250220/peregovory-2000658238.html
https://ria.ru/20250221/hill-2000678697.html
польша
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113435/73/1134357365_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_683a9f1051d2564436bb3fb27b6e5bed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, сша, америка, анджей дуда, дональд трамп
В мире, Польша, США, Америка, Анджей Дуда, Дональд Трамп
Дуда рассказал об итогах встречи с Трампом
Президент Польши Дуда: опасений сокращения военного присутствия США в стране нет