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Дуда рассказал об итогах встречи с Трампом - РИА Новости, 23.02.2025
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00:33 23.02.2025 (обновлено: 01:07 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/duda-2001060885.html
Дуда рассказал об итогах встречи с Трампом
Дуда рассказал об итогах встречи с Трампом - РИА Новости, 23.02.2025
Дуда рассказал об итогах встречи с Трампом
Президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что у него нет опасений сокращения американского военного присутствия в... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T00:33:00+03:00
2025-02-23T01:07:00+03:00
в мире
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ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что у него нет опасений сокращения американского военного присутствия в республике. Дуду цитирует его канцелярия на платформе Х."Нет никаких опасений, что американское присутствие в Польше сократится. Мы постоянно слышим, что мы - надежный союзник. Америка инвестирует в безопасность", - цитирует Дуду его канцелярия. По словам польского президента, Трамп "подтвердил, что скорее предусматривает усилить американское присутствие, если речь идет о Польше".Ранее телеканал NBC со ссылкой на американских госслужащих сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет в частном порядке заявил украинским чиновникам, что США рассматривают возможность вывода большой части американских сил из Европы.В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военных.
https://ria.ru/20250220/peregovory-2000658238.html
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в мире, польша, сша, америка, анджей дуда, дональд трамп
В мире, Польша, США, Америка, Анджей Дуда, Дональд Трамп
Дуда рассказал об итогах встречи с Трампом

Президент Польши Дуда: опасений сокращения военного присутствия США в стране нет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что у него нет опасений сокращения американского военного присутствия в республике. Дуду цитирует его канцелярия на платформе Х.
"Нет никаких опасений, что американское присутствие в Польше сократится. Мы постоянно слышим, что мы - надежный союзник. Америка инвестирует в безопасность", - цитирует Дуду его канцелярия.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
"Пряник для России". В Польше назвали условия Трампа для сделки по Украине
20 февраля, 21:48
По словам польского президента, Трамп "подтвердил, что скорее предусматривает усилить американское присутствие, если речь идет о Польше".
Ранее телеканал NBC со ссылкой на американских госслужащих сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет в частном порядке заявил украинским чиновникам, что США рассматривают возможность вывода большой части американских сил из Европы.
В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военных.
Министры иностранных дел стран Европы - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
"Особенно Польша и Прибалтика": в США раскрыли, чего испугались в Европе
21 февраля, 02:01
 
В миреПольшаСШААмерикаАнджей ДудаДональд Трамп
 
 
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