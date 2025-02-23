https://ria.ru/20250223/duda-2001060885.html

Дуда рассказал об итогах встречи с Трампом

Дуда рассказал об итогах встречи с Трампом - РИА Новости, 23.02.2025

Дуда рассказал об итогах встречи с Трампом

Президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что у него нет опасений сокращения американского военного присутствия в... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T00:33:00+03:00

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2025-02-23T01:07:00+03:00

в мире

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ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что у него нет опасений сокращения американского военного присутствия в республике. Дуду цитирует его канцелярия на платформе Х."Нет никаких опасений, что американское присутствие в Польше сократится. Мы постоянно слышим, что мы - надежный союзник. Америка инвестирует в безопасность", - цитирует Дуду его канцелярия. По словам польского президента, Трамп "подтвердил, что скорее предусматривает усилить американское присутствие, если речь идет о Польше".Ранее телеканал NBC со ссылкой на американских госслужащих сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет в частном порядке заявил украинским чиновникам, что США рассматривают возможность вывода большой части американских сил из Европы.В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военных.

https://ria.ru/20250220/peregovory-2000658238.html

https://ria.ru/20250221/hill-2000678697.html

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сша

америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, сша, америка, анджей дуда, дональд трамп