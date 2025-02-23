https://ria.ru/20250223/dnr-2001115566.html

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 23.02.2025

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Российские военные освободили Улаклы и Новоандреевку в Донбассе, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T12:55:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российские военные освободили Улаклы и Новоандреевку в Донбассе, сообщили в Минобороны."В результате решительных наступательных действий подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве."Подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики", — добавили в министерстве.В пятницу бойцы 68-го армейского корпуса Южной группировки войск водрузили российский флаг в селе Улаклы.Сегодня Минобороны сообщало об эвакуации около десяти оставшихся в населенном пункте мирных жителей, в том числе двух маленьких детей. При этом в ведомстве рассказали, что украинские боевики при отступлении расстреливали жителей села, отказавшихся выехать на подконтрольную Киеву территорию.Кроме того, во время операции российских бойцов по спасению людей военные ВСУ пытались наносить по эвакуируемым жителям села удары дронами и вели обстрел из минометов.

https://ria.ru/20250222/zapad-2001022357.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия