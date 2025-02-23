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Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 23.02.2025
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12:55 23.02.2025 (обновлено: 13:13 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/dnr-2001115566.html
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 23.02.2025
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
Российские военные освободили Улаклы и Новоандреевку в Донбассе, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:55:00+03:00
2025-02-23T13:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российские военные освободили Улаклы и Новоандреевку в Донбассе, сообщили в Минобороны.&quot;В результате решительных наступательных действий подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики&quot;, — отметили в ведомстве."Подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики", — добавили в министерстве.В пятницу бойцы 68-го армейского корпуса Южной группировки войск водрузили российский флаг в селе Улаклы.Сегодня Минобороны сообщало об эвакуации около десяти оставшихся в населенном пункте мирных жителей, в том числе двух маленьких детей. При этом в ведомстве рассказали, что украинские боевики при отступлении расстреливали жителей села, отказавшихся выехать на подконтрольную Киеву территорию.Кроме того, во время операции российских бойцов по спасению людей военные ВСУ пытались наносить по эвакуируемым жителям села удары дронами и вели обстрел из минометов.
https://ria.ru/20250222/zapad-2001022357.html
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в мире, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российские военные освободили Улаклы и Новоандреевку в Донбассе, сообщили в Минобороны.
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"В результате решительных наступательных действий подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.

© ИнфографикаРоссийские подразделения освободили Новоандреевку и Улаклы в ДНР
Российские подразделения освободили Новоандреевку и Улаклы в ДНР
© Инфографика
Российские подразделения освободили Новоандреевку и Улаклы в ДНР

Улаклы — небольшое село в шести километрах к западу от Курахово. Его освобождение позволит продвигаться далее к Константинополю и объединить группировки, которые ведут наступление с севера, от Андреевки, и с юга, со стороны Сухих Ялов.

«
"Подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики", — добавили в министерстве.

Новоандреевка — небольшое село к западу от Селидово и юго-западнее Красноармейска. Его освобождение позволяет закрепить контроль российских войск над трассой Т0515, соединяющей Красноармейск и Курахово.

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
На Западе заявили о сокрушительном ударе по ВСУ
Вчера, 18:07
В пятницу бойцы 68-го армейского корпуса Южной группировки войск водрузили российский флаг в селе Улаклы.
Сегодня Минобороны сообщало об эвакуации около десяти оставшихся в населенном пункте мирных жителей, в том числе двух маленьких детей. При этом в ведомстве рассказали, что украинские боевики при отступлении расстреливали жителей села, отказавшихся выехать на подконтрольную Киеву территорию.
Кроме того, во время операции российских бойцов по спасению людей военные ВСУ пытались наносить по эвакуируемым жителям села удары дронами и вели обстрел из минометов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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