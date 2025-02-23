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ВС России освободили населенный пункт Новоандреевка в ДНР - РИА Новости, 23.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 23.02.2025 (обновлено: 12:09 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/dnr-2001105274.html
ВС России освободили населенный пункт Новоандреевка в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Новоандреевка в ДНР - РИА Новости, 23.02.2025
ВС России освободили населенный пункт Новоандреевка в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.02.2025
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специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка в ДНР, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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россия
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россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России освободили населенный пункт Новоандреевка в ДНР

Военные группировки "Центр" освободили населенный пункт Новоандреевка в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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