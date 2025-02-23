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ВС России освободили населенный пункт Новоандреевка в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Новоандреевка в ДНР - РИА Новости, 23.02.2025
ВС России освободили населенный пункт Новоандреевка в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:06:00+03:00
2025-02-23T12:06:00+03:00
2025-02-23T12:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка в ДНР, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России освободили населенный пункт Новоандреевка в ДНР
Военные группировки "Центр" освободили населенный пункт Новоандреевка в ДНР