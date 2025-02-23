https://ria.ru/20250223/dmitriev-2001156611.html

Главу РФПИ назначили спецпредставителем по зарубежному инвестсотрудничеству

Главу РФПИ назначили спецпредставителем по зарубежному инвестсотрудничеству - РИА Новости, 23.02.2025

Главу РФПИ назначили спецпредставителем по зарубежному инвестсотрудничеству

Владимир Путин назначил Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, соответствующий... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T19:29:00+03:00

2025-02-23T19:29:00+03:00

2025-02-23T19:43:00+03:00

политика

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владимир путин

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Путин назначил Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Дмитриева Кирилла Александровича специальным представителем президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами", — говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания.Как сообщили в пресс-службе РФПИ, Дмитриев сохраняет свою должность руководителя фонда."В новом качестве Кирилл Дмитриев продолжит развивать инвестиционно-экономическое сотрудничество как со странами Глобального Юга, так и с государствами Запада, в том числе США", — сообщается в релизе.Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Дмитриев входил в состав делегации. Он отвечал за инвестиционно-экономический блок.По итогам переговоров руководитель фонда сообщил, что показал американским коллегам таблицу с финансовой оценкой потерь компаний США из разных секторов экономики из-за ухода с российского рынка.Как отметили в РФПИ, Дмитриев обсудил с участниками американской делегации восстановление взаимовыгодного инвестиционно-экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

https://ria.ru/20250223/rossiya-2000990617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, москва, сша