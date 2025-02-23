Главу РФПИ назначили спецпредставителем по зарубежному инвестсотрудничеству
Путин назначил Дмитриева спецпредставителем по зарубежному инвестсотрудничеству
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Путин назначил Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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"Назначить Дмитриева Кирилла Александровича специальным представителем президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами", — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Как сообщили в пресс-службе РФПИ, Дмитриев сохраняет свою должность руководителя фонда.
"В новом качестве Кирилл Дмитриев продолжит развивать инвестиционно-экономическое сотрудничество как со странами Глобального Юга, так и с государствами Запада, в том числе США", — сообщается в релизе.
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Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Дмитриев входил в состав делегации. Он отвечал за инвестиционно-экономический блок.
По итогам переговоров руководитель фонда сообщил, что показал американским коллегам таблицу с финансовой оценкой потерь компаний США из разных секторов экономики из-за ухода с российского рынка.
Как отметили в РФПИ, Дмитриев обсудил с участниками американской делегации восстановление взаимовыгодного инвестиционно-экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.