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Главу РФПИ назначили спецпредставителем по зарубежному инвестсотрудничеству - РИА Новости, 23.02.2025
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19:29 23.02.2025 (обновлено: 19:43 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/dmitriev-2001156611.html
Главу РФПИ назначили спецпредставителем по зарубежному инвестсотрудничеству
Главу РФПИ назначили спецпредставителем по зарубежному инвестсотрудничеству - РИА Новости, 23.02.2025
Главу РФПИ назначили спецпредставителем по зарубежному инвестсотрудничеству
Владимир Путин назначил Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, соответствующий... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T19:29:00+03:00
2025-02-23T19:43:00+03:00
политика
россия
владимир путин
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Путин назначил Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.&quot;Назначить Дмитриева Кирилла Александровича специальным представителем президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами&quot;, — говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания.Как сообщили в пресс-службе РФПИ, Дмитриев сохраняет свою должность руководителя фонда."В новом качестве Кирилл Дмитриев продолжит развивать инвестиционно-экономическое сотрудничество как со странами Глобального Юга, так и с государствами Запада, в том числе США", — сообщается в релизе.Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Дмитриев входил в состав делегации. Он отвечал за инвестиционно-экономический блок.По итогам переговоров руководитель фонда сообщил, что показал американским коллегам таблицу с финансовой оценкой потерь компаний США из разных секторов экономики из-за ухода с российского рынка.Как отметили в РФПИ, Дмитриев обсудил с участниками американской делегации восстановление взаимовыгодного инвестиционно-экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.
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политика, россия, владимир путин, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, москва, сша
Политика, Россия, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Москва, США
Главу РФПИ назначили спецпредставителем по зарубежному инвестсотрудничеству

Путин назначил Дмитриева спецпредставителем по зарубежному инвестсотрудничеству

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Путин назначил Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«

"Назначить Дмитриева Кирилла Александровича специальным представителем президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами", — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.
Как сообщили в пресс-службе РФПИ, Дмитриев сохраняет свою должность руководителя фонда.
"В новом качестве Кирилл Дмитриев продолжит развивать инвестиционно-экономическое сотрудничество как со странами Глобального Юга, так и с государствами Запада, в том числе США", — сообщается в релизе.
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Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Дмитриев входил в состав делегации. Он отвечал за инвестиционно-экономический блок.
По итогам переговоров руководитель фонда сообщил, что показал американским коллегам таблицу с финансовой оценкой потерь компаний США из разных секторов экономики из-за ухода с российского рынка.
Как отметили в РФПИ, Дмитриев обсудил с участниками американской делегации восстановление взаимовыгодного инвестиционно-экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийМоскваСША
 
 
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