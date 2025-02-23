https://ria.ru/20250223/desantniki-2001095593.html
Российские десантники отразили контратаку ВСУ в Курской области
Российские десантники отразили контратаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.02.2025
Российские десантники отразили контратаку ВСУ в Курской области
Подразделения тульских и крымских десантников, действующие в составе группировки войск "Север", отбили контратаку ВСУ в недавно освобожденном Свердликово в... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T10:26:00+03:00
2025-02-23T10:26:00+03:00
2025-02-23T11:28:00+03:00
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КУРСК, 23 фев — РИА Новости. Подразделения тульских и крымских десантников, действующие в составе группировки войск "Север", отбили контратаку ВСУ в недавно освобожденном Свердликово в Курской области, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным "Томсон". "Сегодня нами была отражена контратака противника в количестве пяти единиц техники. Первым ехал танк, за ним четыре БМП с пехотой. При нанесении огневого поражения артиллерией танк не доехал (заметив прицельный огонь российской артиллерии. — Прим. ред.), быстро остановился и начал двигаться назад", — рассказал он. Командир отметил, что две боевые машины противника продолжили свое движение и были подбиты дронами с оптоволоконным управлением, а затем добиты штурмовым подразделением при помощи противотанковых управляемых ракет. "Противник был в шоке, мы рано обнаружили их и своевременно начали наносить огневое поражение", — добавил он. Оператор БПЛА из этого подразделения рассказал РИА Новости о работе пулеметчика, который бросился в погоню за остатками группы пехоты ВСУ и уничтожил их с помощью пулемета. "При отходе группы, уже когда разбили основную часть ВСУ <...> остальная часть предприняла попытку бегства, и вдогонку наш десантник начал поливать их пулеметной очередью", — добавил разведчик с позывным "Зяба".Минобороны 17 февраля сообщило об освобождении Свердликово подразделениями группировки войск "Север". После ведомство проинформировало, что при этом под контроль была взята дорога, связывающая Суджу и Рыльск.
https://ria.ru/20250223/spetsoperatsiya-2001075984.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250221/tank-2000914769.html
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Отражение контратаки ВСУ в освобожденном Свердликово в Курской области
Подразделения тульских и крымских десантников, действующие в составе группировки войск "Север", отбили контратаку ВСУ в недавно освобожденном Свердликово, уничтожив несколько боевых машин и пехоту противника в Курской области, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным "Томсон".
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курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины
Российские десантники отразили контратаку ВСУ в Курской области
Российские десантники отразили контратаку ВСУ в освобожденном Свердликово