https://ria.ru/20250223/desantniki-2001088503.html
В Часовом Яре десантники эвакуировали раненого механика
В Часовом Яре десантники эвакуировали раненого механика - РИА Новости, 23.02.2025
В Часовом Яре десантники эвакуировали раненого механика
В городе Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, группа десантников 98-й дивизии ВДВ с риском для жизни перенесла раненого механика-водителя поврежденной... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T09:25:00+03:00
2025-02-23T09:25:00+03:00
2025-02-23T15:30:00+03:00
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воздушно-десантные войска россии
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ЧАСОВ ЯР (ДНР), 23 фев — РИА Новости. В городе Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, группа десантников 98-й дивизии ВДВ с риском для жизни перенесла раненого механика-водителя поврежденной техники в безопасное место, а позже прикрыла от атакующих дронов-камикадзе эвакуацию в тыл самого бойца и бронемашины, соответствующее видео оказалось в распоряжении РИА Новости. На первых кадрах, снятых нашлемной камерой одного из бойцов, видно пять единиц бронетехники десантников, направляющихся на штурм позиций в Часовом Яре. Спустя какое-то время бойцы замечают одиноко идущий на медленной скорости БТР "Ракушка". Машина идет в сторону передовой, но у нее явно потеряно управление. На броне лежит военнослужащий, вскоре он падает с едущей техники, которая затем останавливается у дерева с работающим двигателем. Группа десантников докладывает о произошедшем и отправляется на осмотр. БТР оказывается пустым, а его механик-водитель раненым. Его спешно оттаскивают в безопасное место, понимая, что скоро появятся дроны-камикадзе ВСУ. Пока бойцу оказывают первую помощь и вызывают группу эвакуации, военный с камерой отправляется наблюдать за подбитой техникой. За ней тоже должна приехать эвакуационная группа. Вскоре появляется первый украинский дрон. Он почти подбивает машину, но в последний момент меняет траекторию из-за выпущенной автоматной очереди одного из бойцов. Следом они сбивают из стрелкового оружия несколько дронов, один из которых пытался влететь к ним. Тем временем раненого благополучно эвакуируют. Отбив несколько атак дронов-камикадзе, прибывшая за техникой группа отгоняет ее без использования другой "брони" — БТР оказывается на ходу. После осмотра выяснилось, что донная часть машины пробита при взрыве мины ВСУ, сброшенной дроном на тыловой дороге. Соответственно, ранения получил и механик-водитель. В тот день десантникам вновь удалось продвинуться и занять позиции в городе. Командование представило к наградам группу бойцов ВДВ за их действия.
https://ria.ru/20250222/kadyrov-2001014914.html
https://ria.ru/20241223/tekhnika-1990766569.html
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001088363_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2affda56d23d65f485d4f500e6abaa67.jpg
Эвакуация раненого в Часовом Яре
В городе Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, группа десантников 98-й дивизии ВДВ с риском для жизни перенесла раненого механика-водителя из поврежденной техники, а позже прикрыла от атакующих дронов-камикадзе эвакуацию в тыл. Видео в распоряжении РИА Новости.
2025-02-23T09:25
true
PT3M45S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
В Часовом Яре десантники эвакуировали раненого механика
В Часовом Яре десантники спасли раненого механика и отбились от роя дронов
ЧАСОВ ЯР (ДНР), 23 фев — РИА Новости. В городе Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, группа десантников 98-й дивизии ВДВ с риском для жизни перенесла раненого механика-водителя поврежденной техники в безопасное место, а позже прикрыла от атакующих дронов-камикадзе эвакуацию в тыл самого бойца и бронемашины, соответствующее видео оказалось в распоряжении РИА Новости.
На первых кадрах, снятых нашлемной камерой одного из бойцов, видно пять единиц бронетехники десантников, направляющихся на штурм позиций в Часовом Яре. Спустя какое-то время бойцы замечают одиноко идущий на медленной скорости БТР "Ракушка". Машина идет в сторону передовой, но у нее явно потеряно управление. На броне лежит военнослужащий, вскоре он падает с едущей техники, которая затем останавливается у дерева с работающим двигателем. Группа десантников докладывает о произошедшем и отправляется на осмотр.
БТР оказывается пустым, а его механик-водитель раненым. Его спешно оттаскивают в безопасное место, понимая, что скоро появятся дроны-камикадзе ВСУ
. Пока бойцу оказывают первую помощь и вызывают группу эвакуации, военный с камерой отправляется наблюдать за подбитой техникой. За ней тоже должна приехать эвакуационная группа.
Вскоре появляется первый украинский дрон. Он почти подбивает машину, но в последний момент меняет траекторию из-за выпущенной автоматной очереди одного из бойцов. Следом они сбивают из стрелкового оружия несколько дронов, один из которых пытался влететь к ним. Тем временем раненого благополучно эвакуируют. Отбив несколько атак дронов-камикадзе, прибывшая за техникой группа отгоняет ее без использования другой "брони" — БТР оказывается на ходу.
После осмотра выяснилось, что донная часть машины пробита при взрыве мины ВСУ, сброшенной дроном на тыловой дороге. Соответственно, ранения получил и механик-водитель.
В тот день десантникам вновь удалось продвинуться и занять позиции в городе. Командование представило к наградам группу бойцов ВДВ
за их действия.