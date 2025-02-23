Рейтинг@Mail.ru
В Часовом Яре десантники эвакуировали раненого механика - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:25 23.02.2025 (обновлено: 15:30 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/desantniki-2001088503.html
В Часовом Яре десантники эвакуировали раненого механика
В Часовом Яре десантники эвакуировали раненого механика - РИА Новости, 23.02.2025
В Часовом Яре десантники эвакуировали раненого механика
В городе Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, группа десантников 98-й дивизии ВДВ с риском для жизни перенесла раненого механика-водителя поврежденной... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T09:25:00+03:00
2025-02-23T15:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001088363_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8273dc7e1a04b22ba48bf9492fea4370.jpg
ЧАСОВ ЯР (ДНР), 23 фев — РИА Новости. В городе Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, группа десантников 98-й дивизии ВДВ с риском для жизни перенесла раненого механика-водителя поврежденной техники в безопасное место, а позже прикрыла от атакующих дронов-камикадзе эвакуацию в тыл самого бойца и бронемашины, соответствующее видео оказалось в распоряжении РИА Новости. На первых кадрах, снятых нашлемной камерой одного из бойцов, видно пять единиц бронетехники десантников, направляющихся на штурм позиций в Часовом Яре. Спустя какое-то время бойцы замечают одиноко идущий на медленной скорости БТР "Ракушка". Машина идет в сторону передовой, но у нее явно потеряно управление. На броне лежит военнослужащий, вскоре он падает с едущей техники, которая затем останавливается у дерева с работающим двигателем. Группа десантников докладывает о произошедшем и отправляется на осмотр. БТР оказывается пустым, а его механик-водитель раненым. Его спешно оттаскивают в безопасное место, понимая, что скоро появятся дроны-камикадзе ВСУ. Пока бойцу оказывают первую помощь и вызывают группу эвакуации, военный с камерой отправляется наблюдать за подбитой техникой. За ней тоже должна приехать эвакуационная группа. Вскоре появляется первый украинский дрон. Он почти подбивает машину, но в последний момент меняет траекторию из-за выпущенной автоматной очереди одного из бойцов. Следом они сбивают из стрелкового оружия несколько дронов, один из которых пытался влететь к ним. Тем временем раненого благополучно эвакуируют. Отбив несколько атак дронов-камикадзе, прибывшая за техникой группа отгоняет ее без использования другой "брони" — БТР оказывается на ходу. После осмотра выяснилось, что донная часть машины пробита при взрыве мины ВСУ, сброшенной дроном на тыловой дороге. Соответственно, ранения получил и механик-водитель. В тот день десантникам вновь удалось продвинуться и занять позиции в городе. Командование представило к наградам группу бойцов ВДВ за их действия.
https://ria.ru/20250222/kadyrov-2001014914.html
https://ria.ru/20241223/tekhnika-1990766569.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Эвакуация раненого в Часовом Яре
В городе Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, группа десантников 98-й дивизии ВДВ с риском для жизни перенесла раненого механика-водителя из поврежденной техники, а позже прикрыла от атакующих дронов-камикадзе эвакуацию в тыл. Видео в распоряжении РИА Новости.
2025-02-23T09:25
true
PT3M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001088363_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2affda56d23d65f485d4f500e6abaa67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
В Часовом Яре десантники эвакуировали раненого механика

В Часовом Яре десантники спасли раненого механика и отбились от роя дронов

Читать ria.ru в
Дзен
ЧАСОВ ЯР (ДНР), 23 фев — РИА Новости. В городе Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, группа десантников 98-й дивизии ВДВ с риском для жизни перенесла раненого механика-водителя поврежденной техники в безопасное место, а позже прикрыла от атакующих дронов-камикадзе эвакуацию в тыл самого бойца и бронемашины, соответствующее видео оказалось в распоряжении РИА Новости.
На первых кадрах, снятых нашлемной камерой одного из бойцов, видно пять единиц бронетехники десантников, направляющихся на штурм позиций в Часовом Яре. Спустя какое-то время бойцы замечают одиноко идущий на медленной скорости БТР "Ракушка". Машина идет в сторону передовой, но у нее явно потеряно управление. На броне лежит военнослужащий, вскоре он падает с едущей техники, которая затем останавливается у дерева с работающим двигателем. Группа десантников докладывает о произошедшем и отправляется на осмотр.
Бойцы из Чечни в зоне СВО получили партию автомобилей Джихад-машина и FPV-дроны. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Кадыров рассказал о передаче бойцам СВО "Джихад-машин" и беспилотников
Вчера, 17:15
БТР оказывается пустым, а его механик-водитель раненым. Его спешно оттаскивают в безопасное место, понимая, что скоро появятся дроны-камикадзе ВСУ. Пока бойцу оказывают первую помощь и вызывают группу эвакуации, военный с камерой отправляется наблюдать за подбитой техникой. За ней тоже должна приехать эвакуационная группа.
Вскоре появляется первый украинский дрон. Он почти подбивает машину, но в последний момент меняет траекторию из-за выпущенной автоматной очереди одного из бойцов. Следом они сбивают из стрелкового оружия несколько дронов, один из которых пытался влететь к ним. Тем временем раненого благополучно эвакуируют. Отбив несколько атак дронов-камикадзе, прибывшая за техникой группа отгоняет ее без использования другой "брони" — БТР оказывается на ходу.
После осмотра выяснилось, что донная часть машины пробита при взрыве мины ВСУ, сброшенной дроном на тыловой дороге. Соответственно, ранения получил и механик-водитель.
В тот день десантникам вновь удалось продвинуться и занять позиции в городе. Командование представило к наградам группу бойцов ВДВ за их действия.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Боец ВС России оценил эффективность техники ВСУ в боях за Часов Яр
23 декабря 2024, 07:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала