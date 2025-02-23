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Чехия поставила Украине около 1,5 миллиона единиц боеприпасов

Чехия поставила Украине около 1,5 миллиона единиц боеприпасов - РИА Новости, 23.02.2025

Чехия поставила Украине около 1,5 миллиона единиц боеприпасов

В прошлом году Чехия поставила Украине около 1,5 миллиона единиц артиллерийских боеприпасов разного калибра, в это число входят как поставки в рамках "чешской... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T14:42:00+03:00

2025-02-23T14:42:00+03:00

2025-02-23T14:42:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. В прошлом году Чехия поставила Украине около 1,5 миллиона единиц артиллерийских боеприпасов разного калибра, в это число входят как поставки в рамках "чешской инициативы", так и в процессах реализации других механизмов финансирования, сообщило Чешское радио (ЧР) со ссылкой на пресс-секретаря минобороны Давида Шиму. "В прошлом году Чехия поставила Украине около 1,5 миллиона единиц артиллерийских боеприпасов. Данный показатель включает в себя около 500 тысяч единиц 155-мм артснарядов в рамках так называемой "чешской инициативы", предусматривающей сбор для Украины боеприпасов в третьих странах при финансировании поставок государствами-членами ЕС, а также использование других механизмов финансирования", - цитирует ЧР представителя военного ведомства. По словам Шимы, поставки вооружений на Украину продолжаются. "Мы не можем опубликовать более полные данные по соображениям безопасности. Но можем констатировать, что за последние месяцы мы отправили на Украину десятки тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов", - сказал Шима. Идут также переговоры с партнерами о дополнительном финансировании, чтобы иметь возможность продолжить поддержку Украины, добавил пресс-секретарь минобороны. В целом за три года, прошедших с 24 февраля 2022 года, Чехия, по данным пресс-службы минобороны, предоставила Украине военные материалы на общую сумму 7,3 миллиарда крон (около 304 миллионов долларов). Ранее, в начале февраля, начальник генштаба чешской армии Карел Ржегка сообщил журналистам о том, что чешская армия также принимает участие в подготовке украинских военнослужащих, обучение уже прошли около 7 тысяч человек, при этом оно проводилось на территории как Чехии, так и Польши, а с недавних пор было расширено также на территорию Германии. По словам Ржегки, число принимающих участие в обучении украинских военных зависит от текущих потребностей ВСУ.

https://ria.ru/20250212/britaniya-1998959559.html

https://ria.ru/20250206/ukraina-1997710095.html

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в мире, украина, чехия, польша, евросоюз, вооруженные силы украины