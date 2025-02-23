Рейтинг@Mail.ru
Партия "Союз Сары Вагенкнехт" рассчитывает попасть в бундестаг - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:54 23.02.2025 (обновлено: 21:20 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/bundestag-2001166321.html
Партия "Союз Сары Вагенкнехт" рассчитывает попасть в бундестаг
Партия "Союз Сары Вагенкнехт" рассчитывает попасть в бундестаг - РИА Новости, 23.02.2025
Партия "Союз Сары Вагенкнехт" рассчитывает попасть в бундестаг
Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) рассчитывает попасть по итогам выборов в бундестаг и хотела бы вести переговоры о коалиции с... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T20:54:00+03:00
2025-02-23T21:20:00+03:00
в мире
берлин (город)
бранденбург
олаф шольц
сара вагенкнехт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000716744_0:47:2048:1199_1920x0_80_0_0_8ce4939ec146a2d692a3813492dd4d62.jpg
БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) рассчитывает попасть по итогам выборов в бундестаг и хотела бы вести переговоры о коалиции с социал-демократами (СДПГ) Олафа Шольца, заявил РИА Новости управляющий делами партии в Берлине Йорг Майнхардт. "Да, сейчас по прогнозам мы находимся на уровне 5%, а по сравнению с первым прогнозом - мы выросли с 4,7% до 5%. И я верю, что тенденция к росту продолжится, и я очень надеюсь, что мы превысим 5%, чтобы мы могли иметь к 5% в следующем созыве бундестага", - сказал Майнхардт. "Я думаю, что, конечно, первой точкой для контакта станут социал-демократы. Мы уже работаем с ними в земле Бранденбург. Это, безусловно, партия, с которой мы можем очень хорошо сотрудничать", - добавил он, говоря о возможных партнерах по коалиции в случае прохода в бундестаг. По данным первых опросов на выходе с участков, ССВ набирает пока 5%, что является нижним порогом для прохода в бундестаг. Изначально опрос давал ССВ 4,7%, но затем был скорректирован.
https://ria.ru/20250223/germaniya-2001163125.html
берлин (город)
бранденбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000716744_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_60f5f906fe52f7d9aedd894b6d4d309b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), бранденбург, олаф шольц, сара вагенкнехт
В мире, Берлин (город), Бранденбург, Олаф Шольц, Сара Вагенкнехт
Партия "Союз Сары Вагенкнехт" рассчитывает попасть в бундестаг

Управделами ССВ: партия рассчитывает попасть в бундестаг и хочет коалиции с СДПГ

© AP Photo / Fabrizio BenschГлава партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт
Глава партии Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость (ССВ) Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Fabrizio Bensch
Глава партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) рассчитывает попасть по итогам выборов в бундестаг и хотела бы вести переговоры о коалиции с социал-демократами (СДПГ) Олафа Шольца, заявил РИА Новости управляющий делами партии в Берлине Йорг Майнхардт.
«
"Да, сейчас по прогнозам мы находимся на уровне 5%, а по сравнению с первым прогнозом - мы выросли с 4,7% до 5%. И я верю, что тенденция к росту продолжится, и я очень надеюсь, что мы превысим 5%, чтобы мы могли иметь к 5% в следующем созыве бундестага", - сказал Майнхардт.
"Я думаю, что, конечно, первой точкой для контакта станут социал-демократы. Мы уже работаем с ними в земле Бранденбург. Это, безусловно, партия, с которой мы можем очень хорошо сотрудничать", - добавил он, говоря о возможных партнерах по коалиции в случае прохода в бундестаг.
По данным первых опросов на выходе с участков, ССВ набирает пока 5%, что является нижним порогом для прохода в бундестаг. Изначально опрос давал ССВ 4,7%, но затем был скорректирован.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Партия Шольца провалилась на выборах в Германии, показал экзит-полл
Вчера, 20:23
 
В миреБерлин (город)БранденбургОлаф ШольцСара Вагенкнехт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала