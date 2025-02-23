https://ria.ru/20250223/bundestag-2001166321.html

Партия "Союз Сары Вагенкнехт" рассчитывает попасть в бундестаг

Партия "Союз Сары Вагенкнехт" рассчитывает попасть в бундестаг - РИА Новости, 23.02.2025

Партия "Союз Сары Вагенкнехт" рассчитывает попасть в бундестаг

Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) рассчитывает попасть по итогам выборов в бундестаг и хотела бы вести переговоры о коалиции с... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T20:54:00+03:00

2025-02-23T20:54:00+03:00

2025-02-23T21:20:00+03:00

в мире

берлин (город)

бранденбург

олаф шольц

сара вагенкнехт

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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) рассчитывает попасть по итогам выборов в бундестаг и хотела бы вести переговоры о коалиции с социал-демократами (СДПГ) Олафа Шольца, заявил РИА Новости управляющий делами партии в Берлине Йорг Майнхардт. "Да, сейчас по прогнозам мы находимся на уровне 5%, а по сравнению с первым прогнозом - мы выросли с 4,7% до 5%. И я верю, что тенденция к росту продолжится, и я очень надеюсь, что мы превысим 5%, чтобы мы могли иметь к 5% в следующем созыве бундестага", - сказал Майнхардт. "Я думаю, что, конечно, первой точкой для контакта станут социал-демократы. Мы уже работаем с ними в земле Бранденбург. Это, безусловно, партия, с которой мы можем очень хорошо сотрудничать", - добавил он, говоря о возможных партнерах по коалиции в случае прохода в бундестаг. По данным первых опросов на выходе с участков, ССВ набирает пока 5%, что является нижним порогом для прохода в бундестаг. Изначально опрос давал ССВ 4,7%, но затем был скорректирован.

https://ria.ru/20250223/germaniya-2001163125.html

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Наталья Макарова

в мире, берлин (город), бранденбург, олаф шольц, сара вагенкнехт