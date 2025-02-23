https://ria.ru/20250223/brizhit-2000825074.html

"Бывший муж все знал, но он пропал": Брижит Макрон проговорилась

"Бывший муж все знал, но он пропал": Брижит Макрон проговорилась - РИА Новости, 23.02.2025

"Бывший муж все знал, но он пропал": Брижит Макрон проговорилась

Все новые и новые пугающие факты продолжает выкладывать на суд общественности журналистка Кэндис Оуэнс, утверждающая, что жена президента Франции в прошлом была РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T08:31:00+03:00

2025-02-23T08:31:00+03:00

2025-02-23T08:31:00+03:00

в мире

франция

италия

брижит макрон

кэндис оуэнс

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Все новые и новые пугающие факты продолжает выкладывать на суд общественности журналистка Кэндис Оуэнс, утверждающая, что жена президента Франции в прошлом была мужчиной. В этот раз она раскопала ошеломляющие сведения о бывшем муже Бриджит Макрон.Боролся с правительством ФранцииТакже Оуэнс взяла интервью у журналиста Ксавье Пуссара. Он одним из первых раскрыл связанные с Брижит Макрон тайны.Репортер сделал несколько сенсационных видео вместе с Наташей Рэй, которые и обратили внимание большого числа зрителей на загадочное прошлое первой леди Франции.Ксавье Пуссар до момента интервью с Кэндис Оуэнс старался не появляться в кадре. В своей работе он был удивительно скрытен, опасаясь преследования со стороны спецслужб.Ему даже пришлось перевезти родных в Италию и предпринять для них беспрецедентные меры безопасности.Как начинался скандалВ интервью Ксавье Пуссар рассказал, что начать копаться в прошлом первой жены президента Франции его заставила слишком громкая компания в СМИ, посвященная отношениям будущего президента со своей женой."И вот появляется как бы неофициальная биография Брижит и Эммануэля Макронов, где рассказывается об их жизни. Что показалось вам необычным в первую очередь?", - спросилаОуэнс, перевод интервью с которым приводит ИноСМИ."Чрезмерное медиа-тиражирование. Ведущие СМИ не стеснялись в выражениях в отношении других кандидатов в президенты, но при этом превозносили все, что связано с Эммануэлем Макроном и Брижит", - сказал Пуссар.То, что дело здесь не чисто стало ясно, когда журналисты узнали сколько на самом деле было лет Эммануэлю, когда он повстречал Бриджит."И вот этот храбрый мужчина добивался женщины, которую полюбил в юном возрасте, хотя на деле ему тогда было 14, а ей 39. По сути, сказка о любви становится историей о педофилии", - отметил он.Окончательно поверить в версию о том, что Бриджит Макрон раньше была мальчиком его заставил просмотр семейных фото Бриджит:"Наташа сказала мне: "Посмотри внимательно на мальчонку, это Жан-Мишель Троньё". То есть методом исключения это оказался пропавший брат Жан-Мишель Троньё, а если присмотреться, то на самом деле именно он скрывается за личиной Брижит Макрон".Так постепенно сложилась версия, что настоящая Бриджит, в девичестве Тронье, умерла, а ее брат присвоил ее личность, сменил пол и теперь щеголяет по Елисейскому дворцу.Подогревается этот скандал фактами, которые журналистка Кэндис Оуэнс преподносит с легкостью, подобно фокуснику, достающему из шляпы кролика на глазах изумленной публики.Непонятно, например, где фото молодой Брижит."Но у нас по-прежнему нет никаких фотографий до момента ее работы в La Providence, которые сделали в 1986 году. Мы ничего не знаем о 23 годах жизни Брижит, самых важных в ее жизни", - отмечает Оуэнс.Ни одной фото бывшего мужаНа пропаже бывшего мужа хотелось бы остановиться поподробней, так как эта часть расследования Кэндис Оуэнс не так хорошо известна широкой публике.Журналистка обратила внимание, что нет практически ни одной фотографии Бриджит со своим бывшим мужем."Я ничего не знаю о том, каким она была подростком или какой она была, когда выходила замуж в 21 год. Она якобы родила троих детей и вышла замуж за банкира по имени Андре-Луи Озьера, который был ее мужем на протяжении 32 лет. Неужели люди не фотографируются со своими мужьями? Я не знаю. Вирджиния Линхардт назвала предполагаемого мужа Брижит Андре-Луи Озьера (с которым она была в браке 32 года) самым охраняемым секретом Французской Республики", - сказала Оуэнс.Есть только одна фотография бывшего супруга – в Википедии. На той же странице указана его дата рождения и дата смерти. А также годы, проведенные в браке с Брижит – с 1974-го по 2006-й.И даже на этой фото не бывший муж Бриджит.Получается, что со слов журналистки нет ни одного фото бывшего мужа Брижит, прямо человек-призрак какой-то.Кэндис Оуэнс заявила, что новые сенсации не за горами. Возможно, они прольют еще больше света на волнующий многих вопрос: "Кто такая Брижит Макрон на самом деле?".

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в мире, франция, италия, брижит макрон, кэндис оуэнс