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В Эстонии предложили дать аэропортам право самостоятельно сбивать БПЛА
В Эстонии предложили дать аэропортам право самостоятельно сбивать БПЛА - РИА Новости, 23.02.2025
В Эстонии предложили дать аэропортам право самостоятельно сбивать БПЛА
Министр инфраструктуры Эстонии Владимир Свет предложил предоставить аэропортам и другим объектам критической инфраструктуры страны право сбивать потенциально... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T22:21:00+03:00
2025-02-23T22:21:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр инфраструктуры Эстонии Владимир Свет предложил предоставить аэропортам и другим объектам критической инфраструктуры страны право сбивать потенциально опасные БПЛА без участия полиции, сообщает телерадиокомпания ERR. Как поясняет ERR, в настоящее время для обезвреживания БПЛА требуется присутствие правоохранительных сил. Отмечается, что предложение министра связано с растущей угрозой диверсий. "Министр инфраструктуры Владимир Свет ... предлагает дать аэропортам, а также владельцам других объектов критической инфраструктуры право самостоятельно сбивать беспилотники, которые могут представлять опасность", - говорится в сообщении. В пресс-службе Таллинского аэропорта сообщили, что несогласованные полеты дронов представляют наибольшую опасность для взлетающих и приземляющихся самолетов, однако отметили, что защита воздушного пространства является задачей силовых структур, поскольку авиакоридоры выходят за пределы территории аэропорта. Департамент полиции и погранохраны, в свою очередь, полностью поддержал предложение министра. По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, инициативу еще предстоит обсудить.
https://ria.ru/20250223/aktivy-2001147212.html
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в мире, эстония, ханно певкур
В мире, Эстония, Ханно Певкур
В Эстонии предложили дать аэропортам право самостоятельно сбивать БПЛА
ERR: министр инфраструктуры Эстонии предложил разрешить аэропортам сбивать БПЛА
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр инфраструктуры Эстонии Владимир Свет предложил предоставить аэропортам и другим объектам критической инфраструктуры страны право сбивать потенциально опасные БПЛА без участия полиции, сообщает телерадиокомпания ERR.
Как поясняет ERR, в настоящее время для обезвреживания БПЛА требуется присутствие правоохранительных сил. Отмечается, что предложение министра связано с растущей угрозой диверсий.
"Министр инфраструктуры Владимир Свет ... предлагает дать аэропортам, а также владельцам других объектов критической инфраструктуры право самостоятельно сбивать беспилотники, которые могут представлять опасность", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Таллинского аэропорта сообщили, что несогласованные полеты дронов представляют наибольшую опасность для взлетающих и приземляющихся самолетов, однако отметили, что защита воздушного пространства является задачей силовых структур, поскольку авиакоридоры выходят за пределы территории аэропорта.
Департамент полиции и погранохраны, в свою очередь, полностью поддержал предложение министра. По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура
, инициативу еще предстоит обсудить.