https://ria.ru/20250223/bpla-2001172887.html

В Эстонии предложили дать аэропортам право самостоятельно сбивать БПЛА

В Эстонии предложили дать аэропортам право самостоятельно сбивать БПЛА - РИА Новости, 23.02.2025

В Эстонии предложили дать аэропортам право самостоятельно сбивать БПЛА

Министр инфраструктуры Эстонии Владимир Свет предложил предоставить аэропортам и другим объектам критической инфраструктуры страны право сбивать потенциально... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T22:21:00+03:00

2025-02-23T22:21:00+03:00

2025-02-23T22:21:00+03:00

в мире

эстония

ханно певкур

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_f6f389b87dcbeef2c55838066df87b1e.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр инфраструктуры Эстонии Владимир Свет предложил предоставить аэропортам и другим объектам критической инфраструктуры страны право сбивать потенциально опасные БПЛА без участия полиции, сообщает телерадиокомпания ERR. Как поясняет ERR, в настоящее время для обезвреживания БПЛА требуется присутствие правоохранительных сил. Отмечается, что предложение министра связано с растущей угрозой диверсий. "Министр инфраструктуры Владимир Свет ... предлагает дать аэропортам, а также владельцам других объектов критической инфраструктуры право самостоятельно сбивать беспилотники, которые могут представлять опасность", - говорится в сообщении. В пресс-службе Таллинского аэропорта сообщили, что несогласованные полеты дронов представляют наибольшую опасность для взлетающих и приземляющихся самолетов, однако отметили, что защита воздушного пространства является задачей силовых структур, поскольку авиакоридоры выходят за пределы территории аэропорта. Департамент полиции и погранохраны, в свою очередь, полностью поддержал предложение министра. По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, инициативу еще предстоит обсудить.

https://ria.ru/20250223/aktivy-2001147212.html

https://ria.ru/20250223/estonija-2001098164.html

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эстония, ханно певкур