https://ria.ru/20250223/bi-2001064582.html

В США рассказали, какой урок Россия преподала Западу

В США рассказали, какой урок Россия преподала Западу - РИА Новости, 23.02.2025

В США рассказали, какой урок Россия преподала Западу

Недорогие российские беспилотники показали себя с лучшей стороны в конфликте на Украине, в отличие от сложной и дорогой техники Запада, пишет Business insider. РИА Новости, 23.02.2025

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украина

россия

москва

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нато

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Недорогие российские беспилотники показали себя с лучшей стороны в конфликте на Украине, в отличие от сложной и дорогой техники Запада, пишет Business insider."В конфликты высокой интенсивности вовлечена большая масса людей и техники, поэтому требуется не только качество, но и количество. Простое в производстве оружие сыграло большую роль на Украине, где недорогие российские беспилотники уничтожили европейскую технику стоимостью в миллионы евро. Россия также обратилась к такому оружию, как барражирующие боеприпасы и планирующие бомбы, оставляя более сложные высокоточные боеприпасы для более стратегически важных целей", — заявило издание.Согласно тексту статьи, в случае вооруженного столкновения Запад может очень быстро исчерпать запасы оружия и техники, без которых вести войну просто невозможно.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20250222/rossiya-2000899269.html

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украина, россия, москва, сергей лавров, нато, в мире