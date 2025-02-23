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В США рассказали, какой урок Россия преподала Западу
В США рассказали, какой урок Россия преподала Западу - РИА Новости, 23.02.2025
В США рассказали, какой урок Россия преподала Западу
Недорогие российские беспилотники показали себя с лучшей стороны в конфликте на Украине, в отличие от сложной и дорогой техники Запада, пишет Business insider. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T01:31:00+03:00
2025-02-23T01:31:00+03:00
2025-02-23T01:31:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Недорогие российские беспилотники показали себя с лучшей стороны в конфликте на Украине, в отличие от сложной и дорогой техники Запада, пишет Business insider."В конфликты высокой интенсивности вовлечена большая масса людей и техники, поэтому требуется не только качество, но и количество. Простое в производстве оружие сыграло большую роль на Украине, где недорогие российские беспилотники уничтожили европейскую технику стоимостью в миллионы евро. Россия также обратилась к такому оружию, как барражирующие боеприпасы и планирующие бомбы, оставляя более сложные высокоточные боеприпасы для более стратегически важных целей", — заявило издание.Согласно тексту статьи, в случае вооруженного столкновения Запад может очень быстро исчерпать запасы оружия и техники, без которых вести войну просто невозможно.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250222/rossiya-2000899269.html
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украина, россия, москва, сергей лавров, нато, в мире
Украина, Россия, Москва, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине, В мире
В США рассказали, какой урок Россия преподала Западу
BI: простая и дешевая техника России оказалась эффективнее вооружения Запада