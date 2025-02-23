https://ria.ru/20250223/bespilotniki-2001094276.html

В Орловской области сбили девять беспилотников ВСУ

В Орловской области сбили девять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 23.02.2025

В Орловской области сбили девять беспилотников ВСУ

Силами ПВО ночью сбиты девять вражеских беспилотников в Орловской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T10:15:00+03:00

2025-02-23T10:15:00+03:00

2025-02-23T10:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

орловская область

андрей клычков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Силами ПВО ночью сбиты девять вражеских беспилотников в Орловской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в воскресенье утром дежурными средствами ПВО были уничтожены шесть украинских БПЛА над территорией Орловской области. "Сегодня ночью враг массированно атаковал приграничные регионы. В небе над Орловской областью сбито девять БПЛА противника", - написал он.Отмечается, что повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают оперативные службы.

https://ria.ru/20250222/bpla-2000954003.html

орловская область

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орловская область, андрей клычков, министерство обороны рф (минобороны рф)