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В Орловской области сбили девять беспилотников ВСУ
В Орловской области сбили девять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 23.02.2025
В Орловской области сбили девять беспилотников ВСУ
Силами ПВО ночью сбиты девять вражеских беспилотников в Орловской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T10:15:00+03:00
2025-02-23T10:15:00+03:00
2025-02-23T10:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Силами ПВО ночью сбиты девять вражеских беспилотников в Орловской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в воскресенье утром дежурными средствами ПВО были уничтожены шесть украинских БПЛА над территорией Орловской области. "Сегодня ночью враг массированно атаковал приграничные регионы. В небе над Орловской областью сбито девять БПЛА противника", - написал он.Отмечается, что повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают оперативные службы.
https://ria.ru/20250222/bpla-2000954003.html
орловская область
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орловская область, андрей клычков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Орловской области сбили девять беспилотников ВСУ
Губернатор Клычков: силы ПВО сбили девять БПЛА ВСУ над Орловской областью