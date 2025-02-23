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В Тульской области уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 23.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:48 23.02.2025 (обновлено: 04:22 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/bespilotnik-2001073006.html
В Тульской области уничтожили два беспилотника
В Тульской области уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 23.02.2025
В Тульской области уничтожили два беспилотника
Два БПЛА подавлены над территорией Тульской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T03:48:00+03:00
2025-02-23T04:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
узловский район
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Два БПЛА подавлены над территорией Тульской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. "Сегодня ночью наш регион подвергся воздушной атаке со стороны киевского режима. Штатными средствами РЭБ Минобороны РФ на территории Узловского района подавлены два беспилотника. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
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тульская область, узловский район, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Узловский район, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Тульской области уничтожили два беспилотника

Губернатор Миляев: над Тульской областью подавили два беспилотника

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Два БПЛА подавлены над территорией Тульской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
"Сегодня ночью наш регион подвергся воздушной атаке со стороны киевского режима. Штатными средствами РЭБ Минобороны РФ на территории Узловского района подавлены два беспилотника. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТульская областьУзловский районДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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