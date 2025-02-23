https://ria.ru/20250223/bespilotnik-2001073006.html

В Тульской области уничтожили два беспилотника

В Тульской области уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 23.02.2025

В Тульской области уничтожили два беспилотника

Два БПЛА подавлены над территорией Тульской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T03:48:00+03:00

2025-02-23T03:48:00+03:00

2025-02-23T04:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

тульская область

узловский район

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Два БПЛА подавлены над территорией Тульской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. "Сегодня ночью наш регион подвергся воздушной атаке со стороны киевского режима. Штатными средствами РЭБ Минобороны РФ на территории Узловского района подавлены два беспилотника. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал глава региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

узловский район

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Дарья Буймова

тульская область, узловский район, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность