https://ria.ru/20250223/bespilotnik-2001073006.html
В Тульской области уничтожили два беспилотника
В Тульской области уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 23.02.2025
В Тульской области уничтожили два беспилотника
Два БПЛА подавлены над территорией Тульской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T03:48:00+03:00
2025-02-23T03:48:00+03:00
2025-02-23T04:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
узловский район
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Два БПЛА подавлены над территорией Тульской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. "Сегодня ночью наш регион подвергся воздушной атаке со стороны киевского режима. Штатными средствами РЭБ Минобороны РФ на территории Узловского района подавлены два беспилотника. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, узловский район, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Узловский район, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Тульской области уничтожили два беспилотника
Губернатор Миляев: над Тульской областью подавили два беспилотника