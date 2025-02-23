https://ria.ru/20250223/berlin-2001152322.html
У штаба ХДС в Берлине усилили меры безопасности
У штаба ХДС в Берлине усилили меры безопасности - РИА Новости, 23.02.2025
У штаба ХДС в Берлине усилили меры безопасности
У штаба партии христианских демократов в Берлине, где состоится посвященное выборам мероприятие, предприняты усиленные меры по охране правопорядка на фоне... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T18:57:00+03:00
2025-02-23T18:57:00+03:00
2025-02-23T18:57:00+03:00
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. У штаба партии христианских демократов в Берлине, где состоится посвященное выборам мероприятие, предприняты усиленные меры по охране правопорядка на фоне планирующейся демонстрации и участивших террористических актов, в радиусе двух километров оцеплен весь район вокруг здания, передаёт корреспондент РИА Новости. В Берлине у штаба вероятного победителя на досрочных выборах - Христианско-демократической партии (ХДС) - вдоль прилегающей улицы установлены ограждения длиной около двух километров, у перекрестков - специальные ограждения против умышленного наезда. В штабе пройдет мероприятие по случаю окончания выборов. Общий радиус периметра мер по безопасности, как сообщили РИА Новости полицейские, также составил около двух километров - перекрыто движение на всех переулках, выходящих на главную улицу. У штаба развернуто несколько КПП для приглашенных гостей и прессы. Корреспондент агентства стал свидетелем приезда двух тонированных автомобилей, на одном из которых, предположительно, передвигается кандидат в канцлеры от ХДС Фридрих Мерц. Меры по безопасности введены ввиду анонсированной близ штаба демонстрации против планов ХДС по ужесточению миграционной политики. Меры также связаны фоне участившихся терактов. Протесты ожидаются в 18.00 по местному времени, после оглашения первых результатов по exit poll. По данным полиции, заявленное количество протестующих не превышает тысячу человек. Проведение досрочных выборов 23 февраля стало возможным из-за прошлогоднего распада правившей коалиции СДПГ, "Зелёных" и Свободной демократической партии (СвДП) из-за сильных разногласий по вопросам финансовой политики между канцлером Олафом Шольцем и главой СвДП Кристианом Линднером, а также на фоне экономического кризиса в стране. Согласно данным последнего опроса института INSA накануне выборов, оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) все еще является фаворитом с рейтингом в 29,5%, в то время как правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 21%. На третьем месте идут социал-демократы канцлера Олафа Шольца (СДПГ) с 15% опрошенных, готовых за них проголосовать. На четвертом месте располагается партия "Зеленые" с рейтингом в 12,5%. Продолжается ренессанс партии "Левые", чей рейтинг еще недавно колебался в районе 3-4%, а сейчас составляет уже 7,5%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) имеет рейтинг 5%, что соответствует порогу вхождения в парламент по итогам выборов. А вот вышедшая из правившей коалиции Свободная демократическая партия (СвДП) пока рискует не пройти в парламент из-за рейтинга в 4,5%.
https://ria.ru/20250223/germaniya-2000977542.html
https://ria.ru/20250223/yavka-2001135673.html
https://ria.ru/20250213/myunkhen-1999243577.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Обстановка у штаба ХДС в Берлине во время выборов в бундестаг ФРГ
Явка на досрочных парламентских выборах в Германии составила к 16:00 мск составила 52%. В Берлине у штаба вероятного победителя – ХДС – установлены заграждения, у перекрестков – специальные ограждения против умышленного наезда. Как сообщил корреспонденту РИА Новости один из полицейских, меры введены из-за анонсированной близ штаба демонстрации против планов ХДС по ужесточению миграционной политики, а также на фоне участившихся терактов.
У штаба "Альтернативы для Германии" на несколько кварталов вокруг установлены ограждения, дежурят десятки полицейских. За ограждения можно попасть только по приглашению на партийное мероприятие в честь окончания выборов. Уже за два часа до его начала противники правых разместили автобус с громкой музыкой и установкой с театральным дымом.
2025-02-23T18:57
true
PT0M38S
РИА Новости
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в мире, авто, берлин (город), олаф шольц, фридрих мерц, кристиан линднер, хдс/хсс
В мире, Авто, Берлин (город), Олаф Шольц, Фридрих Мерц, Кристиан Линднер, ХДС/ХСС
У штаба ХДС в Берлине усилили меры безопасности
Полиция в радиусе 2 км оцепила штаб лидера предвыборных опросов ХДС в Берлине
БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. У штаба партии христианских демократов в Берлине, где состоится посвященное выборам мероприятие, предприняты усиленные меры по охране правопорядка на фоне планирующейся демонстрации и участивших террористических актов, в радиусе двух километров оцеплен весь район вокруг здания, передаёт корреспондент РИА Новости.
В Берлине
у штаба вероятного победителя на досрочных выборах - Христианско-демократической партии (ХДС
) - вдоль прилегающей улицы установлены ограждения длиной около двух километров, у перекрестков - специальные ограждения против умышленного наезда. В штабе пройдет мероприятие по случаю окончания выборов.
Общий радиус периметра мер по безопасности, как сообщили РИА Новости полицейские, также составил около двух километров - перекрыто движение на всех переулках, выходящих на главную улицу. У штаба развернуто несколько КПП для приглашенных гостей и прессы.
Корреспондент агентства стал свидетелем приезда двух тонированных автомобилей, на одном из которых, предположительно, передвигается кандидат в канцлеры от ХДС Фридрих Мерц
.
Меры по безопасности введены ввиду анонсированной близ штаба демонстрации против планов ХДС по ужесточению миграционной политики. Меры также связаны фоне участившихся терактов. Протесты ожидаются в 18.00 по местному времени, после оглашения первых результатов по exit poll. По данным полиции, заявленное количество протестующих не превышает тысячу человек.
Проведение досрочных выборов 23 февраля стало возможным из-за прошлогоднего распада правившей коалиции СДПГ, "Зелёных" и Свободной демократической партии (СвДП) из-за сильных разногласий по вопросам финансовой политики между канцлером Олафом Шольцем
и главой СвДП Кристианом Линднером
, а также на фоне экономического кризиса в стране.
Согласно данным последнего опроса института INSA накануне выборов, оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) все еще является фаворитом с рейтингом в 29,5%, в то время как правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 21%. На третьем месте идут социал-демократы канцлера Олафа Шольца (СДПГ) с 15% опрошенных, готовых за них проголосовать. На четвертом месте располагается партия "Зеленые" с рейтингом в 12,5%.
Продолжается ренессанс партии "Левые", чей рейтинг еще недавно колебался в районе 3-4%, а сейчас составляет уже 7,5%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) имеет рейтинг 5%, что соответствует порогу вхождения в парламент по итогам выборов. А вот вышедшая из правившей коалиции Свободная демократическая партия (СвДП) пока рискует не пройти в парламент из-за рейтинга в 4,5%.