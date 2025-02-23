https://ria.ru/20250223/belousov-2001061097.html
Белоусов поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества
Белоусов поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2025
Белоусов поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, сообщили в МО РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T00:37:00+03:00
2025-02-23T00:37:00+03:00
2025-02-23T00:39:00+03:00
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день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, сообщили в МО РФ в Telegram-канале. "Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества", - говорится в сообщении ведомства. В приказе Белоусова, опубликованном ведомством, сказано, что этот праздник Вооруженных сил стал всенародным и символизирует героическую историю России, ратные свершения тех, кто в разные времена сражался за родную землю. Он напомнил о важном юбилее, который состоится в 2025 году - 80-летии Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. По словам министра, подвиг советского народа, сокрушившего нацизм, отстоявшего свободу и независимость Отечества, является примером исключительной стойкости и самоотверженности. "Сегодня подлинную отвагу и мужество демонстрируют наследники фронтовиков — участники специальной военной операции. Они доблестно сражаются с неонацизмом, обеспечивают суверенитет страны и безопасность наших граждан", - подчеркнул Белоусов. Он пожелал военнослужащим и ветеранам счастья, благополучия и дальнейших успехов в службе и труде во имя России. Министр с особым чувством благодарности обратился к ветеранам Великой Отечественной войны, чей героизм и храбрость он назвал образцом верности и любви к Отчизне.
https://ria.ru/20250223/putin-2001058164.html
https://ria.ru/20250223/23_fevralya-1848760861.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, андрей белоусов, день защитника отечества, безопасность
Общество, Россия, Андрей Белоусов, День защитника Отечества, Безопасность
Белоусов поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости.
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, сообщили в МО РФ в Telegram-канале
.
"Министр обороны России
поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества", - говорится в сообщении ведомства.
В приказе Белоусова, опубликованном ведомством, сказано, что этот праздник Вооруженных сил стал всенародным и символизирует героическую историю России, ратные свершения тех, кто в разные времена сражался за родную землю.
Он напомнил о важном юбилее, который состоится в 2025 году - 80-летии Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. По словам министра, подвиг советского народа, сокрушившего нацизм, отстоявшего свободу и независимость Отечества, является примером исключительной стойкости и самоотверженности.
"Сегодня подлинную отвагу и мужество демонстрируют наследники фронтовиков — участники специальной военной операции. Они доблестно сражаются с неонацизмом, обеспечивают суверенитет страны и безопасность наших граждан", - подчеркнул Белоусов
.
Он пожелал военнослужащим и ветеранам счастья, благополучия и дальнейших успехов в службе и труде во имя России. Министр с особым чувством благодарности обратился к ветеранам Великой Отечественной войны, чей героизм и храбрость он назвал образцом верности и любви к Отчизне.