https://ria.ru/20250223/belousov-2001061097.html

Белоусов поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

Белоусов поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2025

Белоусов поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, сообщили в МО РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 23.02.2025

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общество

россия

андрей белоусов

день защитника отечества

безопасность

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, сообщили в МО РФ в Telegram-канале. "Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества", - говорится в сообщении ведомства. В приказе Белоусова, опубликованном ведомством, сказано, что этот праздник Вооруженных сил стал всенародным и символизирует героическую историю России, ратные свершения тех, кто в разные времена сражался за родную землю. Он напомнил о важном юбилее, который состоится в 2025 году - 80-летии Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. По словам министра, подвиг советского народа, сокрушившего нацизм, отстоявшего свободу и независимость Отечества, является примером исключительной стойкости и самоотверженности. "Сегодня подлинную отвагу и мужество демонстрируют наследники фронтовиков — участники специальной военной операции. Они доблестно сражаются с неонацизмом, обеспечивают суверенитет страны и безопасность наших граждан", - подчеркнул Белоусов. Он пожелал военнослужащим и ветеранам счастья, благополучия и дальнейших успехов в службе и труде во имя России. Министр с особым чувством благодарности обратился к ветеранам Великой Отечественной войны, чей героизм и храбрость он назвал образцом верности и любви к Отчизне.

https://ria.ru/20250223/putin-2001058164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, андрей белоусов, день защитника отечества, безопасность