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Белоусов поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2025
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00:37 23.02.2025 (обновлено: 00:39 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/belousov-2001061097.html
Белоусов поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества
Белоусов поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2025
Белоусов поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, сообщили в МО РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T00:37:00+03:00
2025-02-23T00:39:00+03:00
общество
россия
андрей белоусов
день защитника отечества
безопасность
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, сообщили в МО РФ в Telegram-канале. "Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества", - говорится в сообщении ведомства. В приказе Белоусова, опубликованном ведомством, сказано, что этот праздник Вооруженных сил стал всенародным и символизирует героическую историю России, ратные свершения тех, кто в разные времена сражался за родную землю. Он напомнил о важном юбилее, который состоится в 2025 году - 80-летии Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. По словам министра, подвиг советского народа, сокрушившего нацизм, отстоявшего свободу и независимость Отечества, является примером исключительной стойкости и самоотверженности. "Сегодня подлинную отвагу и мужество демонстрируют наследники фронтовиков — участники специальной военной операции. Они доблестно сражаются с неонацизмом, обеспечивают суверенитет страны и безопасность наших граждан", - подчеркнул Белоусов. Он пожелал военнослужащим и ветеранам счастья, благополучия и дальнейших успехов в службе и труде во имя России. Министр с особым чувством благодарности обратился к ветеранам Великой Отечественной войны, чей героизм и храбрость он назвал образцом верности и любви к Отчизне.
https://ria.ru/20250223/putin-2001058164.html
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общество, россия, андрей белоусов, день защитника отечества, безопасность
Общество, Россия, Андрей Белоусов, День защитника Отечества, Безопасность
Белоусов поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, сообщили в МО РФ в Telegram-канале.
"Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества", - говорится в сообщении ведомства.
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В приказе Белоусова, опубликованном ведомством, сказано, что этот праздник Вооруженных сил стал всенародным и символизирует героическую историю России, ратные свершения тех, кто в разные времена сражался за родную землю.
Он напомнил о важном юбилее, который состоится в 2025 году - 80-летии Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. По словам министра, подвиг советского народа, сокрушившего нацизм, отстоявшего свободу и независимость Отечества, является примером исключительной стойкости и самоотверженности.
"Сегодня подлинную отвагу и мужество демонстрируют наследники фронтовиков — участники специальной военной операции. Они доблестно сражаются с неонацизмом, обеспечивают суверенитет страны и безопасность наших граждан", - подчеркнул Белоусов.
Он пожелал военнослужащим и ветеранам счастья, благополучия и дальнейших успехов в службе и труде во имя России. Министр с особым чувством благодарности обратился к ветеранам Великой Отечественной войны, чей героизм и храбрость он назвал образцом верности и любви к Отчизне.
23 февраля - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
День защитника Отечества 23 февраля: история и традиции праздника
12:26
 
ОбществоРоссияАндрей БелоусовДень защитника ОтечестваБезопасность
 
 
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