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Мантуров прокомментировал сообщения о возвращении Boeing в Россию - РИА Новости, 23.02.2025
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14:35 23.02.2025 (обновлено: 14:39 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/aviakompanii-2001126414.html
Мантуров прокомментировал сообщения о возвращении Boeing в Россию
Мантуров прокомментировал сообщения о возвращении Boeing в Россию - РИА Новости, 23.02.2025
Мантуров прокомментировал сообщения о возвращении Boeing в Россию
Власти РФ при возвращении на российский рынок иностранной авиатехники будут искать компромисс, чтобы отечественные авиакомпании в первую очередь по мере... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T14:35:00+03:00
2025-02-23T14:39:00+03:00
экономика
россия
денис мантуров
павел зарубин
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МОСКА, 23 фев - РИА Новости. Власти РФ при возвращении на российский рынок иностранной авиатехники будут искать компромисс, чтобы отечественные авиакомпании в первую очередь по мере сертификации приобретали российские самолеты, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. "Вы знаете, такого уже точно не будет. Но мы точно найдем решение, компромисс, таким образом выстроить отношения, чтобы в первую очередь российские авиакомпании, конечно же, приобретали по мере выхода после сертификации российские самолеты", — отметил он на вопрос журналиста о том, не откажутся ли российские авиакомпании от закупки отечественных самолетов при возвращении американского авиапроизводителя Boeing. Ранее Мантуров заявлял, что если Boeing захочет вернуться к закупкам российского титана, то Россия готова это рассмотреть. В четверг Telegram-канал Shot, не указав источники своих данных, написал, что Boeing планирует возвращение на российский рынок - собирается вновь продавать самолеты и запчасти к ним, а взамен получить поставки титана.
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экономика, россия, денис мантуров, павел зарубин
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Павел Зарубин
Мантуров прокомментировал сообщения о возвращении Boeing в Россию

Мантуров: РФ при возвращении иностранной авиатехники будет искать компромисс

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофолот"
Самолеты авиакомпании Аэрофолот - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолеты авиакомпании "Аэрофолот" . Архивное фото
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МОСКА, 23 фев - РИА Новости. Власти РФ при возвращении на российский рынок иностранной авиатехники будут искать компромисс, чтобы отечественные авиакомпании в первую очередь по мере сертификации приобретали российские самолеты, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
«
"Вы знаете, такого уже точно не будет. Но мы точно найдем решение, компромисс, таким образом выстроить отношения, чтобы в первую очередь российские авиакомпании, конечно же, приобретали по мере выхода после сертификации российские самолеты", — отметил он на вопрос журналиста о том, не откажутся ли российские авиакомпании от закупки отечественных самолетов при возвращении американского авиапроизводителя Boeing.
Ранее Мантуров заявлял, что если Boeing захочет вернуться к закупкам российского титана, то Россия готова это рассмотреть.
В четверг Telegram-канал Shot, не указав источники своих данных, написал, что Boeing планирует возвращение на российский рынок - собирается вновь продавать самолеты и запчасти к ним, а взамен получить поставки титана.
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ЭкономикаРоссияДенис МантуровПавел Зарубин
 
 
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