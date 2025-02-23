https://ria.ru/20250223/aviakompanii-2001126414.html

Мантуров прокомментировал сообщения о возвращении Boeing в Россию

Мантуров прокомментировал сообщения о возвращении Boeing в Россию - РИА Новости, 23.02.2025

Мантуров прокомментировал сообщения о возвращении Boeing в Россию

Власти РФ при возвращении на российский рынок иностранной авиатехники будут искать компромисс, чтобы отечественные авиакомпании в первую очередь по мере... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T14:35:00+03:00

2025-02-23T14:35:00+03:00

2025-02-23T14:39:00+03:00

экономика

россия

денис мантуров

павел зарубин

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МОСКА, 23 фев - РИА Новости. Власти РФ при возвращении на российский рынок иностранной авиатехники будут искать компромисс, чтобы отечественные авиакомпании в первую очередь по мере сертификации приобретали российские самолеты, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. "Вы знаете, такого уже точно не будет. Но мы точно найдем решение, компромисс, таким образом выстроить отношения, чтобы в первую очередь российские авиакомпании, конечно же, приобретали по мере выхода после сертификации российские самолеты", — отметил он на вопрос журналиста о том, не откажутся ли российские авиакомпании от закупки отечественных самолетов при возвращении американского авиапроизводителя Boeing. Ранее Мантуров заявлял, что если Boeing захочет вернуться к закупкам российского титана, то Россия готова это рассмотреть. В четверг Telegram-канал Shot, не указав источники своих данных, написал, что Boeing планирует возвращение на российский рынок - собирается вновь продавать самолеты и запчасти к ним, а взамен получить поставки титана.

https://ria.ru/20241208/samolet-1988024541.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, денис мантуров, павел зарубин