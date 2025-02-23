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"Его так и не нашли". Как юрист вернулся к жизни после страшного ДТП - РИА Новости, 23.02.2025
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08:00 23.02.2025 (обновлено: 13:46 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/avariya-2000611907.html
"Его так и не нашли". Как юрист вернулся к жизни после страшного ДТП
"Его так и не нашли". Как юрист вернулся к жизни после страшного ДТП - РИА Новости, 23.02.2025
"Его так и не нашли". Как юрист вернулся к жизни после страшного ДТП
Михаил Ганага, успешный юрист из Ростова-на-Дону, помогает инвалидам, малоимущим, семьям бойцов СВО. А 15 лет назад он сам нуждался в поддержке: чудом выжил в... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T08:00:00+03:00
2025-02-23T13:46:00+03:00
общество
батайск
авария
дтп
ростов-на-дону
здоровье
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Глеб Подгорский. Михаил Ганага, успешный юрист из Ростова-на-Дону, помогает инвалидам, малоимущим, семьям бойцов СВО. А 15 лет назад он сам нуждался в поддержке: чудом выжил в ДТП и врачи делали страшные прогнозы. Последствия аварии дают о себе знать до сих пор, но виновника так и не нашли. Как Михаилу удалось не потерять веру в себя — в материале РИА Новости."Не до разборок"Весной 2010 года 22-летний Михаил, студент последнего курса ростовского юрфака, сдал дипломную работу на проверку, а затем поехал на своих жигулях в Батайск по рабочим вопросам. Тогда он активно помогал отцу-фермеру с хозяйством в свободное от учебы время."Занимался сенокосом, работал на тракторах и комбайнах. Ухаживал за скотом: коров было почти 150 голов, около 300 свиней. Еще в 2005-м получил права на грузовую машину, куда только не выезжал торговать. Как и в тот злополучный "второй день рождения" — 1 апреля", — говорит Михаил.Деталей случившегося он не помнит. На месте аварии нашли подножку и следы протектора шин КамАЗа. Пришли к выводу: грузовик выехал на встречку, а Ганага, пытаясь избежать столкновения, съехал в кювет и несколько раз перевернулся."Не было ни камер видеонаблюдения, ни видеорегистраторов. Я же доподлинно ничего не помню. Завели дело, но через год прекратили, поскольку водителя грузовика так и не нашли. И сам он не объявился, — объясняет Михаил. — Впрочем, моим родным было тогда совсем не до разборок".Ганагу поместили в реанимацию. Двенадцать часов врачи боролись за его жизнь, после чего ввели в искусственную кому. Прогнозы были неутешительные: всего один процент, что он выживет. А если и выкарабкается, останется на всю жизнь прикованным к инвалидному креслу.&quot;У меня в левой стороне головы была вмятина размером с кулак. Врачам удалось вытащить осколки из мозга. Потерял один глаз — его хоть и вернули на место, но он &quot;заводской&quot; и совсем не видит, — рассказывает Михаил. — В коме я провел полтора месяца, а потом все же очнулся. Питался только через зонд. Не мог ни говорить, ни двигаться. Все это время меня навещали друзья, девушка, родные. А мое бормотание понимала только мама...&quot;"Это мне только на пользу"Летом того же года Михаила выписали домой. Он похудел до 54 килограммов, передвигался только на коляске, и за ним требовался круглосуточный уход. От оформления инвалидности его отец тогда отказался."Он выздоровеет, вот увидите", — так папа заявил врачам. Надо сказать, такой боевой настрой мне только был на пользу. Очень давило осознание, что могу остаться инвалидом до конца жизни. Моральное состояние было ужасное: смотрел на себя в зеркало и плакал", — признается Ганага.Тогда же принял тяжелое решение — расстался с девушкой, "чтобы не быть для нее обузой". Его родители вложили колоссальные суммы в реабилитацию. И уже через полгода после выписки он смог встать на ноги, а через год начал ходить самостоятельно, без чьей-либо помощи.&quot;Правда, поправился до 120 килограммов. В январе 2012-го мне установили в черепе титановую пластину размером девять на 12 сантиметров. Пару месяцев на восстановление — и начал заниматься спортом. Ограничений было много, но тем не менее. Через год сбросил 30 килограммов, держу вес по сей день&quot;, — говорит Михаил."С чистого листа"Постепенно он возвращался к прежнему ритму жизни: в 2013-м получил диплом, пошел стажером в коллегию адвокатов. Отправился на Дальний Восток устраиваться в прокуратуру, но вернулся обратно — "родные стены ближе". В 2014-м начал работать по специальности.С годами значительно вырос профессионально — создал собственную коллегию. Параллельно работает в государственной системе бесплатной юрпомощи: решает вопросы малоимущих, многодетных, инвалидов.В 2017-м встретил будущую супругу. "Мы на суде представляли интересы несовершеннолетних братьев-детдомовцев. Трудных подростков судили за кражу, и по закону каждому положен адвокат от государства, — вспоминает Михаил. — С Зариной у нас быстро завязалась дружба. Хотя, конечно, я сильно комплексовал по поводу своей внешности".Но девушку это не смутило. Через десять месяцев поженились, еще через год родился сын.В коллегии Ганаги работают более 20 человек. Многие, как и он сам, бесплатно консультируют нуждающихся, в последнее время — и семьи бойцов СВО. "С разными вопросами обращаются. В основном это проблемы, связанные с выплатами, задержкой компенсаций", — объясняет адвокат.Помогать приходится в том числе и коллегам. Одного из них мобилизовали, получил два ранения. "Контузия, затем осколочное в ногу и руку, которая из-за поврежденных нервов плохо работает. Как узнали о проблеме с компенсацией, тут же подключились. А выбить ее непросто — много бюрократии. Служить, к слову, продолжает, но уже в тылу", — рассказывает Михаил.Последствия ДТП по-прежнему дают о себе знать: уцелевшим глазом Ганага видит плохо, правую часть лица не чувствует. Регулярно наблюдается у врачей, проходит поддерживающее лечение. "Главное, что выжил", — говорит Михаил. А это, уверен он, заслуга близких: благодаря их поддержке он не опустил руки даже в тот момент, когда казалось, что выхода нет.
https://ria.ru/20200916/avariya-1577258022.html
https://ria.ru/20210107/invalid-1588406405.html
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общество, батайск, авария, дтп, ростов-на-дону, здоровье
Общество, Батайск, Авария, ДТП, Ростов-на-Дону, Здоровье

"Его так и не нашли". Как юрист вернулся к жизни после страшного ДТП

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Глеб Подгорский. Михаил Ганага, успешный юрист из Ростова-на-Дону, помогает инвалидам, малоимущим, семьям бойцов СВО. А 15 лет назад он сам нуждался в поддержке: чудом выжил в ДТП и врачи делали страшные прогнозы. Последствия аварии дают о себе знать до сих пор, но виновника так и не нашли. Как Михаилу удалось не потерять веру в себя — в материале РИА Новости.

"Не до разборок"

Весной 2010 года 22-летний Михаил, студент последнего курса ростовского юрфака, сдал дипломную работу на проверку, а затем поехал на своих жигулях в Батайск по рабочим вопросам. Тогда он активно помогал отцу-фермеру с хозяйством в свободное от учебы время.
"Занимался сенокосом, работал на тракторах и комбайнах. Ухаживал за скотом: коров было почти 150 голов, около 300 свиней. Еще в 2005-м получил права на грузовую машину, куда только не выезжал торговать. Как и в тот злополучный "второй день рождения" — 1 апреля", — говорит Михаил.
© Фото предоставил Михаил ГанагаАвтомобиль Михаила
Автомобиль Михаила - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото предоставил Михаил Ганага
Автомобиль Михаила
Деталей случившегося он не помнит. На месте аварии нашли подножку и следы протектора шин КамАЗа. Пришли к выводу: грузовик выехал на встречку, а Ганага, пытаясь избежать столкновения, съехал в кювет и несколько раз перевернулся.
"Не было ни камер видеонаблюдения, ни видеорегистраторов. Я же доподлинно ничего не помню. Завели дело, но через год прекратили, поскольку водителя грузовика так и не нашли. И сам он не объявился, — объясняет Михаил. — Впрочем, моим родным было тогда совсем не до разборок".
© Фото предоставил Михаил ГанагаМихаил в юности
Михаил в юности - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото предоставил Михаил Ганага
Михаил в юности
Ганагу поместили в реанимацию. Двенадцать часов врачи боролись за его жизнь, после чего ввели в искусственную кому. Прогнозы были неутешительные: всего один процент, что он выживет. А если и выкарабкается, останется на всю жизнь прикованным к инвалидному креслу.
«

"У меня в левой стороне головы была вмятина размером с кулак. Врачам удалось вытащить осколки из мозга. Потерял один глаз — его хоть и вернули на место, но он "заводской" и совсем не видит, — рассказывает Михаил. — В коме я провел полтора месяца, а потом все же очнулся. Питался только через зонд. Не мог ни говорить, ни двигаться. Все это время меня навещали друзья, девушка, родные. А мое бормотание понимала только мама..."

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"Это мне только на пользу"

Летом того же года Михаила выписали домой. Он похудел до 54 килограммов, передвигался только на коляске, и за ним требовался круглосуточный уход. От оформления инвалидности его отец тогда отказался.
"Он выздоровеет, вот увидите", — так папа заявил врачам. Надо сказать, такой боевой настрой мне только был на пользу. Очень давило осознание, что могу остаться инвалидом до конца жизни. Моральное состояние было ужасное: смотрел на себя в зеркало и плакал", — признается Ганага.
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Тогда же принял тяжелое решение — расстался с девушкой, "чтобы не быть для нее обузой". Его родители вложили колоссальные суммы в реабилитацию. И уже через полгода после выписки он смог встать на ноги, а через год начал ходить самостоятельно, без чьей-либо помощи.
«

"Правда, поправился до 120 килограммов. В январе 2012-го мне установили в черепе титановую пластину размером девять на 12 сантиметров. Пару месяцев на восстановление — и начал заниматься спортом. Ограничений было много, но тем не менее. Через год сбросил 30 килограммов, держу вес по сей день", — говорит Михаил.

© Фото предоставил Михаил ГанагаМихаил создал свою коллегию адвокатов
Михаил создал свою коллегию адвокатов - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото предоставил Михаил Ганага
Михаил создал свою коллегию адвокатов

"С чистого листа"

Постепенно он возвращался к прежнему ритму жизни: в 2013-м получил диплом, пошел стажером в коллегию адвокатов. Отправился на Дальний Восток устраиваться в прокуратуру, но вернулся обратно — "родные стены ближе". В 2014-м начал работать по специальности.
С годами значительно вырос профессионально — создал собственную коллегию. Параллельно работает в государственной системе бесплатной юрпомощи: решает вопросы малоимущих, многодетных, инвалидов.
В 2017-м встретил будущую супругу. "Мы на суде представляли интересы несовершеннолетних братьев-детдомовцев. Трудных подростков судили за кражу, и по закону каждому положен адвокат от государства, — вспоминает Михаил. — С Зариной у нас быстро завязалась дружба. Хотя, конечно, я сильно комплексовал по поводу своей внешности".
© Фото предоставил Михаил ГанагаМихаил и Зарина поженились через десять месяцев после знакомства
Михаил и Зарина поженились через 10 месяцев после знакомства - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото предоставил Михаил Ганага
Михаил и Зарина поженились через десять месяцев после знакомства
Но девушку это не смутило. Через десять месяцев поженились, еще через год родился сын.
В коллегии Ганаги работают более 20 человек. Многие, как и он сам, бесплатно консультируют нуждающихся, в последнее время — и семьи бойцов СВО. "С разными вопросами обращаются. В основном это проблемы, связанные с выплатами, задержкой компенсаций", — объясняет адвокат.
Помогать приходится в том числе и коллегам. Одного из них мобилизовали, получил два ранения. "Контузия, затем осколочное в ногу и руку, которая из-за поврежденных нервов плохо работает. Как узнали о проблеме с компенсацией, тут же подключились. А выбить ее непросто — много бюрократии. Служить, к слову, продолжает, но уже в тылу", — рассказывает Михаил.
© Фото предоставил Михаил ГанагаМихаил с женой и сыном
Михаил с женой и сыном - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото предоставил Михаил Ганага
Михаил с женой и сыном
Последствия ДТП по-прежнему дают о себе знать: уцелевшим глазом Ганага видит плохо, правую часть лица не чувствует. Регулярно наблюдается у врачей, проходит поддерживающее лечение.
"Главное, что выжил", — говорит Михаил. А это, уверен он, заслуга близких: благодаря их поддержке он не опустил руки даже в тот момент, когда казалось, что выхода нет.
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