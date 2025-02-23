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В Джемете и Анапе произошли новые выбросы мазута - РИА Новости, 23.02.2025
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14:38 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/anapa-2001126956.html
В Джемете и Анапе произошли новые выбросы мазута
В Джемете и Анапе произошли новые выбросы мазута - РИА Новости, 23.02.2025
В Джемете и Анапе произошли новые выбросы мазута
Новые выбросы мазута после ЧП с танкерами обнаружены на пляже Джемете и в районе оздоровительного центра "Премьера" в Анапе, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T14:38:00+03:00
2025-02-23T14:38:00+03:00
происшествия
краснодарский край
севастополь
анапа
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 23 фев - РИА Новости. Новые выбросы мазута после ЧП с танкерами обнаружены на пляже Джемете и в районе оздоровительного центра "Премьера" в Анапе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "Утро 23 февраля команды муниципалитетов традиционно начали с мониторинга береговой линии. Незначительные выбросы мелкой фракции мазута выявили на участке, закрепленном за Краснодаром (пляж Джемете). Также небольшие новые выбросы мелкой фракции зафиксировали в зоне ответственности Выселковского района - на участке пляжа оздоровительного центра "Премьера" в Анапе", - говорится в сообщении. Кроме того, на участке береговой линии неподалеку от детского лагеря "Жемчужина России" из-за сильного ветра обнажились застывшие капли мазута, которые до этого находились под слоем песка. "Новых выбросов здесь почти нет", - добавляется в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250210/mazut-1998499814.html
https://ria.ru/20250218/mazut-2000155162.html
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происшествия, краснодарский край, севастополь, анапа, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Краснодарский край, Севастополь, Анапа, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Джемете и Анапе произошли новые выбросы мазута

В Джемете и Анапе произошли новые выбросы мазута после ЧП с танкерами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтерский лагерь
Волонтерский лагерь - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 23 фев - РИА Новости. Новые выбросы мазута после ЧП с танкерами обнаружены на пляже Джемете и в районе оздоровительного центра "Премьера" в Анапе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Утро 23 февраля команды муниципалитетов традиционно начали с мониторинга береговой линии. Незначительные выбросы мелкой фракции мазута выявили на участке, закрепленном за Краснодаром (пляж Джемете). Также небольшие новые выбросы мелкой фракции зафиксировали в зоне ответственности Выселковского района - на участке пляжа оздоровительного центра "Премьера" в Анапе", - говорится в сообщении.
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Кроме того, на участке береговой линии неподалеку от детского лагеря "Жемчужина России" из-за сильного ветра обнажились застывшие капли мазута, которые до этого находились под слоем песка. "Новых выбросов здесь почти нет", - добавляется в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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ПроисшествияКраснодарский крайСевастопольАнапаКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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