https://ria.ru/20250223/adg-2001166019.html
В АдГ не верят, что Мерц сможет обострить ситуацию с Россией
В АдГ не верят, что Мерц сможет обострить ситуацию с Россией - РИА Новости, 23.02.2025
В АдГ не верят, что Мерц сможет обострить ситуацию с Россией
Правая "Альтернатива для Германии" (АдГ), предварительно занявшая вторую строчку на внеочередных выборах в бундестаг с результатом в 20%, не верит, что кандидат РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T20:51:00+03:00
2025-02-23T20:51:00+03:00
2025-02-23T21:20:00+03:00
россия
украина
альтернатива для германии (партия)
в мире
фридрих мерц
дональд трамп
тино крупалла
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Правая "Альтернатива для Германии" (АдГ), предварительно занявшая вторую строчку на внеочередных выборах в бундестаг с результатом в 20%, не верит, что кандидат от победившей партии ХДС Фридрих Мерц сможет обострить ситуацию с Россией, так как американский лидер Дональд Трамп наверняка добьется мира на Украине, заявил РИА Новости сопредседатель АдГ Тино Крупалла."Я думаю, что для Фридриха Мерца будет сложно эскалировать ситуацию по отношению к России, потому что Дональд Трамп, вероятно, опередит его и сможет добиться мира на Украине", - сказал лидер партии.Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, украина, альтернатива для германии (партия), в мире, фридрих мерц, дональд трамп, тино крупалла, хдс/хсс
Россия, Украина, Альтернатива для Германии (партия), В мире, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Тино Крупалла, ХДС/ХСС
В АдГ не верят, что Мерц сможет обострить ситуацию с Россией
Глава АдГ Крупалла считает, что Мерц вряд ли сможет обострить ситуацию с Россией