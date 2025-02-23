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В АдГ не верят, что Мерц сможет обострить ситуацию с Россией - РИА Новости, 23.02.2025
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20:51 23.02.2025 (обновлено: 21:20 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/adg-2001166019.html
В АдГ не верят, что Мерц сможет обострить ситуацию с Россией
В АдГ не верят, что Мерц сможет обострить ситуацию с Россией - РИА Новости, 23.02.2025
В АдГ не верят, что Мерц сможет обострить ситуацию с Россией
Правая "Альтернатива для Германии" (АдГ), предварительно занявшая вторую строчку на внеочередных выборах в бундестаг с результатом в 20%, не верит, что кандидат РИА Новости, 23.02.2025
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россия
украина
альтернатива для германии (партия)
в мире
фридрих мерц
дональд трамп
тино крупалла
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Правая "Альтернатива для Германии" (АдГ), предварительно занявшая вторую строчку на внеочередных выборах в бундестаг с результатом в 20%, не верит, что кандидат от победившей партии ХДС Фридрих Мерц сможет обострить ситуацию с Россией, так как американский лидер Дональд Трамп наверняка добьется мира на Украине, заявил РИА Новости сопредседатель АдГ Тино Крупалла."Я думаю, что для Фридриха Мерца будет сложно эскалировать ситуацию по отношению к России, потому что Дональд Трамп, вероятно, опередит его и сможет добиться мира на Украине", - сказал лидер партии.Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).
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россия, украина, альтернатива для германии (партия), в мире, фридрих мерц, дональд трамп, тино крупалла, хдс/хсс
Россия, Украина, Альтернатива для Германии (партия), В мире, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Тино Крупалла, ХДС/ХСС
В АдГ не верят, что Мерц сможет обострить ситуацию с Россией

Глава АдГ Крупалла считает, что Мерц вряд ли сможет обострить ситуацию с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Правая "Альтернатива для Германии" (АдГ), предварительно занявшая вторую строчку на внеочередных выборах в бундестаг с результатом в 20%, не верит, что кандидат от победившей партии ХДС Фридрих Мерц сможет обострить ситуацию с Россией, так как американский лидер Дональд Трамп наверняка добьется мира на Украине, заявил РИА Новости сопредседатель АдГ Тино Крупалла.
«
"Я думаю, что для Фридриха Мерца будет сложно эскалировать ситуацию по отношению к России, потому что Дональд Трамп, вероятно, опередит его и сможет добиться мира на Украине", - сказал лидер партии.
Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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РоссияУкраинаАльтернатива для Германии (партия)В миреФридрих МерцДональд ТрампТино КрупаллаХДС/ХСС
 
 
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