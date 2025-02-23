https://ria.ru/20250223/adg-2001166019.html

В АдГ не верят, что Мерц сможет обострить ситуацию с Россией

В АдГ не верят, что Мерц сможет обострить ситуацию с Россией - РИА Новости, 23.02.2025

В АдГ не верят, что Мерц сможет обострить ситуацию с Россией

Правая "Альтернатива для Германии" (АдГ), предварительно занявшая вторую строчку на внеочередных выборах в бундестаг с результатом в 20%, не верит, что кандидат РИА Новости, 23.02.2025

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россия

украина

альтернатива для германии (партия)

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фридрих мерц

дональд трамп

тино крупалла

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Правая "Альтернатива для Германии" (АдГ), предварительно занявшая вторую строчку на внеочередных выборах в бундестаг с результатом в 20%, не верит, что кандидат от победившей партии ХДС Фридрих Мерц сможет обострить ситуацию с Россией, так как американский лидер Дональд Трамп наверняка добьется мира на Украине, заявил РИА Новости сопредседатель АдГ Тино Крупалла."Я думаю, что для Фридриха Мерца будет сложно эскалировать ситуацию по отношению к России, потому что Дональд Трамп, вероятно, опередит его и сможет добиться мира на Украине", - сказал лидер партии.Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).

https://ria.ru/20250223/ukraina-2001079804.html

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Наталья Макарова

россия, украина, альтернатива для германии (партия), в мире, фридрих мерц, дональд трамп, тино крупалла, хдс/хсс