https://ria.ru/20250222/zhuravlev-2000988892.html

Коллеги погибшего военкора Журавлева показали видео в память о нем

Коллеги погибшего военкора Журавлева показали видео в память о нем - РИА Новости, 22.02.2025

Коллеги погибшего военкора Журавлева показали видео в память о нем

Коллеги военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего при исполнении профессионального долга в зоне специальной военной операции в... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T13:49:00+03:00

2025-02-22T13:49:00+03:00

2025-02-22T13:49:00+03:00

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САЛЕХАРД, 22 фев – РИА Новости. Коллеги военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего при исполнении профессионального долга в зоне специальной военной операции в Запорожской области в 2023 году, показали в Салехарде видео в память о нем. Выставку памяти Ростислава Журавлева "И вечность подарить себе в награду..." открыли в субботу в культурном центре "Наследие" в Салехарде. На ней представили фотографии, сделанные Журавлевым в горячих точках, дополненные его цитатами и стихами, а также работы его коллег. "Погиб он героем, выполняя свой долг, будучи в центре боевых действий, собирая достоверную информацию, чтобы передать ее в массы. Это настоящий воин информационного противоборства. Мне посчастливилось работать с ним, выезжать на редакционные задания, плечом к плечу переживать все то, что должен пережить военный корреспондент, выполняя свой поистине непростой долг. Сегодня Ростислав нам оставил свои фотографии, свои заметки, стихи. Я уверен, что каждый, кто знал Ростислава Журавлева, гордится знакомством с таким человеком", - сказал на видео военкор РИА Новости Михаил Алаеддин. Еще один военкор РИА Новости Юрий Войткевич, также работавший в паре с Ростиславом, в свою очередь поблагодарил посетителей выставки и подчеркнул, что память о Журавлеве продолжает жить в людях. "Это был многогранный человек. Для кого-то он был хмурый и серьезный, для кого-то он был повеса и балагур, как он сам часто любил об этом говорить. И в нашем кругу, его напарников... есть правило. Мы о Ростике никогда не говорим в прошедшем времени... Хотелось бы поблагодарить всех тех, кто пришел на мероприятие... Очень приятно, что он продолжает жить в наших воспоминаниях, в наших разговорах. И он продолжает жить в новых людях, которые узнают о нем что-то новое", - сказал Войткевич на видео. Ростислав Журавлев – военный журналист РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Двадцать второго июля 2023 года Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева Орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html

https://ria.ru/20241127/zhuravlev-1986055339.html

https://ria.ru/20240920/premii-1973875423.html

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салехард

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Выставка, посвященная памяти Ростислава Журавлева Выставку, посвященную памяти военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего при исполнении профессионального долга в зоне СВО в 2023 году в Запорожской области, открыли в субботу в Салехарде 2025-02-22T13:49 true PT1M16S

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Ольга Фомченкова

запорожская область, россия, салехард, ростислав журавлев, владимир путин, вооруженные силы украины, медиа - общество, новости агентства